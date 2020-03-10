Эксперты объяснят политику США в Молдове всем желающим… или почти всем

На «разъяснение» посольство США в Кишинёве уже выделило $60 тысяч

Пока в молдавском парламенте бушуют очередные страсти по поводу будущей коалиции большинства между Партией социалистов (ПСРМ) и Демократической партией (ДПМ), Соединённые Штаты решили отправить в Молдову целый десант своих экспертов. Эксперты поедут с благой целью – будут разъяснять и продвигать в этой стране политику Соединённых Штатов в рамках новой программы, под которую уже выделены гранты.

Не прошло и двух недель с анонсирования предыдущей американской программы, в рамках которой посольство США в Молдове предлагало «повысить уровень медиаграмотности среди населения». Подразумевалось, что у участников программы появятся «навыки критического мышления» в отношении СМИ.

Теперь же молдаванам собираются предоставить как можно больше информации о том, как работают государственные учреждения в Соединённых Штатах, о политике, проводимой Вашингтоном в мире, а также об американской экономике и культуре.

Основная же задача новой «спикерской» программы, которая уже анонсирована посольством США в Молдове, звучит красиво – «укрепление взаимопонимания между американцами и молдаванами». Сложно сказать, чем это поможет жителям Молдовы – их ведь на ПМЖ в Штаты не зовут.

«Программа «Спикеры миссий США» организует посещение американского дипломата в вашей школе, университете, профессиональной или общественной группе. Цель программы – предложить молодым людям в Молдове возможность лучше понять американскую культуру и ценности и позволить им встретиться с американцами, которые находятся здесь, в Молдове. Темы выступлений и презентаций могут включать американскую культуру, спорт, историю, традиции, экономику и торговлю, внешнюю политику и международные отношения США, а также другие темы, представляющие интерес»,

– зазывает сайт посольства США в Молдове.

На все эти мероприятия посольство США уже выделило $60 тысяч. Но подать заявки на участие могут только молдавские учебные заведения, а не отдельные граждане Молдовы.

Обрабатывать будут оптом, а не по одному и прямо по месту учёбы.