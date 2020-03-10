Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной ...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Украина

Эксперты объяснят политику США в Молдове всем желающим… или почти всем

10 марта 2020, 16:35  •  96 • Украина
На «разъяснение» посольство США в Кишинёве уже выделило $60 тысяч
Пока в молдавском парламенте бушуют очередные страсти по поводу будущей коалиции большинства между Партией социалистов (ПСРМ) и Демократической партией (ДПМ), Соединённые Штаты решили отправить в Молдову целый десант своих экспертов. Эксперты поедут с благой целью – будут разъяснять и продвигать в этой стране политику Соединённых Штатов в рамках новой программы, под которую уже выделены гранты.
Не прошло и двух недель с анонсирования предыдущей американской программы, в рамках которой посольство США в Молдове предлагало «повысить уровень медиаграмотности среди населения». Подразумевалось, что у участников программы появятся «навыки критического мышления» в отношении СМИ.
Теперь же молдаванам собираются предоставить как можно больше информации о том, как работают государственные учреждения в Соединённых Штатах, о политике, проводимой Вашингтоном в мире, а также об американской экономике и культуре.
Основная же задача новой «спикерской» программы, которая уже анонсирована посольством США в Молдове, звучит красиво – «укрепление взаимопонимания между американцами и молдаванами». Сложно сказать, чем это поможет жителям Молдовы – их ведь на ПМЖ в Штаты не зовут.
«Программа «Спикеры миссий США» организует посещение американского дипломата в вашей школе, университете, профессиональной или общественной группе. Цель программы – предложить молодым людям в Молдове возможность лучше понять американскую культуру и ценности и позволить им встретиться с американцами, которые находятся здесь, в Молдове. Темы выступлений и презентаций могут включать американскую культуру, спорт, историю, традиции, экономику и торговлю, внешнюю политику и международные отношения США, а также другие темы, представляющие интерес»,
– зазывает сайт посольства США в Молдове.
На все эти мероприятия посольство США уже выделило $60 тысяч. Но подать заявки на участие могут только молдавские учебные заведения, а не отдельные граждане Молдовы.
Обрабатывать будут оптом, а не по одному и прямо по месту учёбы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 03:35
Порошенко готовится уехать «на лечение», если не удастся подкупить нового Генпрокурора
10 марта 2020, 09:35
Беларусь: нефть, рубль и интеграция
10 марта 2020, 07:35
«Порошенко – агент Путина, и должен сидеть» – Портнов
10 марта 2020, 16:35
Проект «Анти-Россия» стал пожирать украинских олигархов
10 марта 2020, 14:35
Джемилёв: крымские татары не будут участвовать в обмене «с бандитами»
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК...
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.