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Эксперты объяснили причины поражения оппозиционных кандидатов на выборах в Москве
21 сентября 2021, 10:40 • 165 • Политика
За часть электората борьбу вела только "Единая Россия"
Призывы оппозиционных кандидатов не участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) ожидаемо привели к их поражению. Такое объяснение результатам выборов дают эксперты.
Представители властей и "Единой России" открыто выступали за онлайн-голосование, участие в ДЭГ приняли президент РФ Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и пр. В итоге их сторонники тоже приняли активное участие в электронном голосовании. Оппозиция же призывала саботировать новую форму выборов, напоминает политолог Олег Матвейчев.
"Я удивлен, что сейчас со стороны оппозиционеров звучат обвинения в адрес ДЭГ: вы же сами отговаривали своих людей не голосовать электронным образом!"
– приводит "Ридус" слова эксперта.
Аналогичную оценку ситуации дает и юрист Илья Ремесло. Он считает, что оппозиция совершила ошибку, упустив из вида в электронного избирателя.
"Они стремились „переголосовать“ провластных кандидатов на участке, забыв про ДЭГ. В то время как провластные кандидаты работали по двум направлениям, но особенно усиленно - по ДЭГу. Так что все закономерно",
– сделал вывод юрист, отметив, что по легитимности и прозрачности голосование на участке и электронное голосование ничем не отличаются. При этом система ДЭГ дала возможность проголосовать людям, которые в силу разных причин не могли или не хотели прийти на избирательный участок.
Выборы-2021 состоялись в РФ 17-19 сентября. Явка составила более 51%. По мнению экспертов, благодаря возможности голосовать онлайн в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях участие в выборах приняли граждане, которые обычно не ходят на выборы.
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