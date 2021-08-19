Эксперты объяснили появление «интервью Навального» грузинскому СМИ

Опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали публикацию в грузинском издании ambebi.ge интервью, которое ему якобы дал блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Перевод разговора 18 августа опубликовало информагентство Ura.ru.

В материале, в частности, говорилось о разгроме протестного движения. Некоторые оппозиционеры там сравниваются с «крысами, бегущими с тонущего корабля». Кроме того, звучит критика в адрес проекта «Умное голосование» и тезисы о равнодушии России к санкциям Запада.

Единого мнения, является ли интервью достоверным или это фейк, нет. Журналистка Елена Вавина, которой приписывалось его авторство, заявила, что никогда не беседовала с Навальным, однако адвокаты последнего до сих пор сохраняют молчание спустя сутки после появления публикации.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что в свете опровержения журналистки интервью, скорее всего, фейковое, однако окончательно всё встанет на места после комментариев самого Навального или его представителей. Он также обратил внимание, что адвокаты блогера могли и не знать о том, что тот общался с кем-то из журналистов.

«Это его выбор, может согласовывать (интервью) с адвокатами, может не согласовывать. Дальше вопрос скорее не к адвокатам, а к режиму колонии, дают возможность встречаться с журналистами, не дают встречаться с журналистами. Адвокаты здесь не очень процесс этот контролируют. Это его свободный выбор, может при адвокате говорить, может без него», — отметил политолог.

Блогер и юрист Илья Ремесло, в свою очередь, выразил уверенность в том, что появившаяся публикация является чьим-то вбросом.

«Он (Навальный. — Ред.) и так каждый день несет такую чушь, что, на мой взгляд, и без фейковых интервью достаточно», — сказал Ремесло.

Политолог Александр Асафов при этом не исключил, что вброс мог сделать кто-то из окружения Навального.

«Очевидно, что этот текст неслучаен. Идет перераспределение финансовых потоков, идет перераспределение влияния на ресурс — ресурс человеческий, ресурс и связи с другими организациями. В любом случае есть активы. И поскольку основной бенефициар сейчас занят общественно-полезным трудом, его окружение сейчас занимается тем, чем и обычно занимается свита, когда ее сюзерен занят чем-то другим, — она делится. И вот в рамках этого деления мы видим, что происходят и подобные медиаатаки», — сказал он.

По его мнению, от сторонников Навального не исходит четко выраженной позиции по факту случившегося, «поскольку там тоже ищут крайних и виноватых». Асафов выразил уверенность в том, что такие эпизоды будут продолжаться.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев со своей стороны отметил, что Навальный — «человек, очень сложно выстроенный, очень легко сваливающий вину на всех, кроме себя».

«Если бы дело касалось не Навального, а какого-нибудь нормального политика, можно было бы уверенно утверждать, что это фейк. <…> Может, он и сказал что-то такое, мы утверждать этого не можем. Но вот он как раз может облить грязью всех и остаться в белом. Это его стиль», — заключил он.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также допустил подлинность интервью, отметив, что в колонии Навальный мог пересмотреть свою точку зрения.

«Послушайте, но это же действительно объективные вещи. Это действительно объективные вещи, и это видит любой, кто следит за всей этой банкой с пауками. И очевидно, человек расстался с определенными иллюзиями, которые он питал, еще раз, повзрослел, возмужал, переосмыслил многие, так сказать, вещи. Стал серьезно смотреть на жизнь и то, что происходит вокруг», — отметил эксперт.

В «интервью Навального» в числе прочего говорится, что после ареста блогера все связанные с ним организации (ФБК, «Штабы Навального», признаны экстремистскими и ликвидированы, их деятельность запрещена в РФ) были ликвидированы, а протестная активность полностью прекратилась.

«Запад должен смириться с ситуацией, поскольку время показало, что все меры и санкции на руку российскому правительству, которое сейчас демонстрирует свою эффективность. Цель санкций заключалась в том, чтобы вывести простых людей на улицы. Но оказалось, что цель российского правительства — защитить своих граждан, и оно успешно это делает», — говорится в тексте.

В интервью также звучит критика в адрес сторонников блогера. Подчеркивается, что часть из них бежала на Запад «как крысы с корабля», а для некоторых «деньги оказались важнее». Также констатируется провал главного проекта оппозиции — «Умного голосования».

«Появились утечки личных данных, и это не внушает доверия. Вообще это зона ответственности руководителя Леонида Волкова, и я очень надеюсь, что он сможет разобраться с проблемами, которых раньше удавалось избегать», — отмечается в публикации.

Затрагивается в тексте и вопрос безопасности блогера. Он якобы подчеркивает, что в исправительном учреждении ему точно ничего не угрожает, а также указывает на эффективность решения вопроса с доступом врачей и медицинским обслуживанием.