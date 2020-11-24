|
Эксперты объяснили, почему Украина не получит новый кредит от МВФ
24 ноября 2020, 16:30 • 62 • Украина
До конца года Украине придется забыть не только о транше МВФ, но даже о символическом визите миссии фонда в страну. Об этом в комментарии ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб.
Украина больше не получит денег
До конца 2020 года Украина больше не получит кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов.
Но, правда, Милованов отметил, что Киев все же успеет до конца текущего года заключить с МВФ соглашение на рабочем уровне (staff level agreement), которые позволят занять средства у других международных кредиторов.
«Резать социалку»
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что подобная ситуация отразиться на социальной сфере Украины.
Придется забыть о транше
Как заметил Вадим Иосуб, до конца года Украине придется забыть не только о транше МВФ, на даже о символическом визите миссии фонда в страну. В бюджете возникает дыра, которую непонятно каким образом можно закрыть. Перед правительством возникает несколько вариантов действий, но среди них нет хорошего.
Хорошая отчасти новость, по мнению эксперта, заключается в том, что в этом случае до конца года гривна не успеет почувствовать на себе удар, и до определенного времени стабильность на валютном рынке может сохраниться. Правильным вариантом было бы оперативное внедрение антикоррупционных реформ, включая реформу судебной системы и вопрос с электронными декларациями. Это бы способствовало возобновлению сотрудничества с МВФ. Но хватит ли на это политической воли — вопрос открытый.
Ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.
Автор: Максим Вручный
Подпишитесь на нас
Загрузка...
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 02:30
|
21 ноября 2020, 01:25
|
22 ноября 2020, 08:35
|
18 ноября 2020, 16:35
|
22 ноября 2020, 02:10
|
22 ноября 2020, 16:50
|
20 ноября 2020, 09:50