Эксперты объяснили, почему Украина не получит новый кредит от МВФ

До конца года Украине придется забыть не только о транше МВФ, но даже о символическом визите миссии фонда в страну. Об этом в комментарии ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб.

Украина больше не получит денег

До конца 2020 года Украина больше не получит кредит от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов.

«В этом году Украина не успевает получить транш МВФ», — считает он.

Но, правда, Милованов отметил, что Киев все же успеет до конца текущего года заключить с МВФ соглашение на рабочем уровне (staff level agreement), которые позволят занять средства у других международных кредиторов.

«Резать социалку»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что подобная ситуация отразиться на социальной сфере Украины.

«История с очередным траншем МВФ напоминает историю с мировым заговором против Украины. Власти ищут врагов внутри и вне государства. Денег нет и комиссии тоже. Придется корректировать бюджет. И для этого будут резать социалку, как сферу наиболее «ненужную» для любой украинской власти», — пояснил Бредихин.

Придется забыть о транше

Как заметил Вадим Иосуб, до конца года Украине придется забыть не только о транше МВФ, на даже о символическом визите миссии фонда в страну. В бюджете возникает дыра, которую непонятно каким образом можно закрыть. Перед правительством возникает несколько вариантов действий, но среди них нет хорошего.

«Первый — попытаться разместить еврооблигации или попытаться привлечь иное финансирование на рыночной основе. В ситуации с приостановкой программы МВФ привлечь получится (если получится) мало и дорого. Второй — жесткий секвестр расходов бюджета. Это жестко ударит по социальной защищенности населения и ударит по рейтингу власти, но, отчасти, могло бы способствовать сохранению макростабильности, уменьшению инфляции и укреплению гривны. Третий — эмиссионное финансирование дефицита, запуск печатного станка. Это позволит закрыть краткосрочные проблемы бюджета, но в более отдаленной перспективе (через 3–6 месяцев) приведет к неизбежному росту инфляции и девальвации гривны», — пояснил Вадим Иосуб.

Хорошая отчасти новость, по мнению эксперта, заключается в том, что в этом случае до конца года гривна не успеет почувствовать на себе удар, и до определенного времени стабильность на валютном рынке может сохраниться. Правильным вариантом было бы оперативное внедрение антикоррупционных реформ, включая реформу судебной системы и вопрос с электронными декларациями. Это бы способствовало возобновлению сотрудничества с МВФ. Но хватит ли на это политической воли — вопрос открытый.

«За 10 месяцев (на начало ноября) гривна снизилась к доллару на 16,7%. Государственный и гарантированный государством внешний долг Украины вырос с 38,8 млрд долларов в 2014 году до 51,0 млрд долларов на конец сентября 2020 года. Государственный и гарантированный государством внешний долг Украины вырос с 37,5 млрд долларов в начале 2014 года до 51,0 млрд долларов на конец сентября 2020 года», — заключил Вадим Иосуб.

Ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.