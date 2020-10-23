Эксперты объяснили, почему экономика Украины — "чистый блеф"

Вся экономика Украины — "чистый блеф" — может существовать только за счет иностранной помощи. Подробнее — в материале ФАН.

Зависимость Украины

Украина не сможет прожить без финансовых вливаний Запада. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Экономика Украины выстроена таким образом, долго так выстраивалась, и люди должны об этом знать", — заявил Зеленский.

При этом украинский президент обратил внимание, что Киев выполнил все условиях для получения второго транша кредита от МВФ.

Зеленский считает, что у Украины есть некие враги внутри государства и за рубежом. По его мнению, в вопросе кредитования эти люди "работают против Украины и лоббируют свои интересы вопреки интересам государства".

"А после нас хоть потоп!"

Политолог Владимир Карасев считает, что президент Украины, вероятно, имел в виду, что без кредита МВФ не выживут лично он и его семья. Ведь содержание Владимира Зеленского дорого обходится украинскому народу.

"Деньги МВФ будут успешно поделены между Зеленским и его окружением. А отдавать долги, как обычно, будут стратегическими предприятиями, природными ресурсами и землей, что вполне устраивает руководство МВФ. Украинские власти всегда выступали временщиками. Как говорится, после нас хоть потоп!" — заключил Владимир Карасев.

Полная деградация экономики

Политолог Андрей Иванов заявил, что Зеленского можно только похвалить за откровенность. Выйти и сказать, что вся экономика Украины — "чистый блеф", что может существовать только за счет иностранной помощи, даже не инвестиций, а просто помощи, — многого стоит!

"Получается, на Украине и вкладывать не во что. Хотя, конечно, это не так. Украина богатейшая страна. На момент развала СССР это была мощная экономика, даже передовая. Но что произошло? Полная деградация. Дело даже не в экономике. Сама суть самостийной государственности предполагала архаизацию. Стержнем национальной идеи стало желание кому-то отдаться с потрохами", — пояснил Андрей Иванов.

По его словам, в заявлении Зеленского удивила только ссылка на каких-то врагов за рубежом. Мол, другие государства не хотят нас содержать, какие они негодяи!

"Но это такое мышление: им все должны, потому что они такие классные", — добавил Андрей Иванов.

На игле МВФ

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что украинская экономика стала зависимой от глобального капиталистического рынка и таких его орудий, как МВФ, еще три десятилетия тому назад — при первом украинском президенте Леониде Кравчуке. Потребительское общество, потребительские настроения "здесь, сейчас и как можно быстрее" без оглядки на реальное положение дел в народном хозяйстве и ситуацию с производительностью труда толкали украинские власти в объятия МВФ.

"Подобные потребительские настроения господствовали в украинском обществе задолго до прихода к власти Кравчука, еще в позднесоветские годы, когда в Украинской ССР всем заправляла партноменклатура — Секретарюки и Щербицкие. В обмен на относительное благополучие, по сравнению с другими союзными республиками СССР, они покупали политическую лояльность населения и свободу рук для себя. Тем самым готовилась почва для либерально-рыночных реформ по рецептам МВФ, и бывший номенклатурщик, секретарь ЦК Компартии Украины и председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук этим воспользовался", — пояснил Владимир Соловейчик.

Он напомнил, что самые первые соглашения с МВФ и Всемирным банком были заключены президентом СССР Михаилом Горбачевым в ноябре 1991 года, когда еще существовал Советский Союз — с прицелом дать приманку украинской партгосноменклатуре во главе с Кравчуком, чтобы она не торопилась с формальным выходом из состава СССР. Тогда украинское начальство и получило вкус к "быстрым займам" по линии МВФ, а после референдума об украинской "самостийности и незалежности" 1 декабря 1991 года смогло вплотную заняться этим вопросом.

"С того времени украинская экономика плотно подсела на кредитную иглу глобального финансового рынка, о чем и говорит в своем заявлении Зеленский. Шансов слезть с этой иглы у Украины сейчас нет", — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин посоветовал Зеленскому подать в отставку. По его мнению, украинский президент расписался в нежелании закончить войну в Донбассе.