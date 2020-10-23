|
Эксперты объяснили, почему экономика Украины — "чистый блеф"
23 октября 2020, 18:00 • 71 • Украина
Вся экономика Украины — "чистый блеф" — может существовать только за счет иностранной помощи. Подробнее — в материале ФАН.
Зависимость Украины
Украина не сможет прожить без финансовых вливаний Запада. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
При этом украинский президент обратил внимание, что Киев выполнил все условиях для получения второго транша кредита от МВФ.
Зеленский считает, что у Украины есть некие враги внутри государства и за рубежом. По его мнению, в вопросе кредитования эти люди "работают против Украины и лоббируют свои интересы вопреки интересам государства".
"А после нас хоть потоп!"
Политолог Владимир Карасев считает, что президент Украины, вероятно, имел в виду, что без кредита МВФ не выживут лично он и его семья. Ведь содержание Владимира Зеленского дорого обходится украинскому народу.
Полная деградация экономики
Политолог Андрей Иванов заявил, что Зеленского можно только похвалить за откровенность. Выйти и сказать, что вся экономика Украины — "чистый блеф", что может существовать только за счет иностранной помощи, даже не инвестиций, а просто помощи, — многого стоит!
По его словам, в заявлении Зеленского удивила только ссылка на каких-то врагов за рубежом. Мол, другие государства не хотят нас содержать, какие они негодяи!
На игле МВФ
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что украинская экономика стала зависимой от глобального капиталистического рынка и таких его орудий, как МВФ, еще три десятилетия тому назад — при первом украинском президенте Леониде Кравчуке. Потребительское общество, потребительские настроения "здесь, сейчас и как можно быстрее" без оглядки на реальное положение дел в народном хозяйстве и ситуацию с производительностью труда толкали украинские власти в объятия МВФ.
Он напомнил, что самые первые соглашения с МВФ и Всемирным банком были заключены президентом СССР Михаилом Горбачевым в ноябре 1991 года, когда еще существовал Советский Союз — с прицелом дать приманку украинской партгосноменклатуре во главе с Кравчуком, чтобы она не торопилась с формальным выходом из состава СССР. Тогда украинское начальство и получило вкус к "быстрым займам" по линии МВФ, а после референдума об украинской "самостийности и незалежности" 1 декабря 1991 года смогло вплотную заняться этим вопросом.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин посоветовал Зеленскому подать в отставку. По его мнению, украинский президент расписался в нежелании закончить войну в Донбассе.
Автор: Максим Вручный
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 октября 2020, 00:55
|
16 октября 2020, 21:50
|
18 октября 2020, 17:00
|
21 октября 2020, 00:55
|
17 октября 2020, 20:45
|
20 октября 2020, 00:10
|
17 октября 2020, 01:30