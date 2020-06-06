Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире • 109 • Аналитика © РИА Новости / Евгений Биятов Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото МОСКВА, 6 июня — Доллар, 235-й день рождения которого приходится на 6 июня, за прошедшее время стал основной резервной валютой в мире. Мог ли третий президент США Томас Джефферсон, предложивший установить доллар в качестве официальной денежной единицы Соединенных Штатов, мечтать о том, что американская валюта займет доминирующее положение в международной финансовой системе? Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали, в чем сила американской валюты и могут ли цифровые валюты стать ей альтернативой. Доллар и международная финсистема Доллар сейчас занимает доминирующее положение в международной финансовой системе, является основной резервной валютой. Сейчас более 50% от общего объема золотовалютных резервов стран мира хранятся в долларовых активах. В долларах проводится около 90% валютных операций, в них же оформлено порядка 65% международных долговых обязательств, оценивает аналитик компании "Фридом финанс" Елена Беляева. Более двух третей от общего количества выпущенных ФРС США банкнот (на сумму почти 700 миллиардов долларов) находятся в обращении вне Америки. По мнению директора аналитического департамента ИК "Регион" Валерия Вайсберга, причин для такого положения дел несколько. "Это и экономическое доминирование США, в том числе, в результате двух мировых войн в Европе; и наличие очень емкого и разнообразного по инструментарию финансового и фондового рынков", — отметил он. Советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов указывает на хорошее сочетание ликвидности долларовых активов, низкой и предсказуемой инфляции и популярности у всех поставщиков и потребителей. Даже евро пока конкурировать с долларом в международных расчетах не может, добавляет он. Доллар отличается от многих валют как раз низкой инфляцией (в США она держится примерно 2% в год начиная с 1981 года), а также - отсутствием дефолтов по федеральному долгу с 1933 года (без учета краткосрочного технического дефолта в 1979 году), также отметила Беляева из "Фридом финанса". При этом любое доминирование чревато давлением и ответным желанием уйти от долларовой зависимости. В течение последних 20 лет США планомерно наращивали санкционное давление, ограничивая возможность расчетов для "провинившихся", отмечает Вайсберг из "Региона". Политические факторы — противостояние с США — стали главной причиной борьбы с доминированием доллара, также отмечает Хестанов. "Тем временем, некоторые страны смогли "подтянуться" по уровню развития платежной системы, чтобы обеспечивать взаимную торговлю достаточным уровнем денежной массы. Кроме того, они достаточно окрепли макроэкономически: низкая инфляция, экономическая стабильность снижают волатильность курсов", — рассуждает Вайсберг о причинах отказа от долларовых расчетов. В то же время достичь глобальных масштабов этот процесс пока не может. Сложность ухода от доллара связана, с одной стороны, с тем, что финансовые рынки в США по-прежнему самые крупные и насыщенные, а далеко не все инструменты в других национальных валютах обладают должным уровнем ликвидности (пример — евро), говорит Вайсберг. "Кроме того, для глобального масштаба должен быть международный консенсус, подобный Бреттон-Вудскому, относительно готовности основной доли мировой экономики пользоваться валютами, отличными от доллара (например — юанем). Ну и, наконец, должна быть готовность конкретного ЦБ взять на себя часть ноши американского ФРС (центробанка США) по обеспечению финансовых процессов", — сказал эксперт. Таким образом, отсутствие сравнимой альтернативы мешает отказаться от доллара, резюмирует Хестанов. Откуда он: $-доллар-гринбэк-бакс? Сразу после принятия в 1785 году доллара в качестве основой валюты в обороте в США использовались только испанские монеты — чеканка первых американских долларов началась только в 1794 году. Сам же знак $ первым применил богатый торговец и плантатор, ирландец по происхождению, Оливер Поллок, поставлявший товары армии американских патриотов во время войны против англичан. Суммы выручки в бухгалтерских книгах он завершал значком, совмещавшим P и S — песо во множественном числе, затем S было наложено на P и упрощено. Само слово доллар связано с историей Европы. В начале XVI века в северо‑западной Богемии была отчеканена монета, получившая название "иоахимсталер". Со временем остался просто "талер". Видимо, он был первой мировой валютой и назывался далеро — в Испании, дальдре — в Южных Нидерландах, далер — в Скандинавии, доллар — в Англии. После завоевания независимости конгресс США принял решение называть денежную единицу страны долларом. Гринбэками ("зеленые спинки") бумажные доллары стали называться из-за зеленой оборотной стороны. Есть у доллара еще одно жаргонное наименование — "бакс", происходит оно от английского слова buckskin — оленья шкура. Эти шкуры были одним из главных предметов торговли белых с индейцами, откуда и могло пойти название денежной единицы. Золото-серебро — Бреттон-Вудс — Ямайка Каково же было обеспечение доллара в разные годы его существования? Через семь лет (в 1792 году) после признания доллара официальной валютой США было установлено, что одна тройская унция золота эквивалентна 19,3 доллара. Однако США не имели такого золотого запаса, чтобы обеспечить весь объем выпущенных денег, и курс нацвалюты к золоту приходилось плавно снижать. Так, в 1834 году тройская унция желтого металла стоила уже 20,67 доллара (всего +7,1% за 42 года). До 1900 года доллар свободно обменивался на золото и серебро; с 1900 по 1934 годы — только на золото. В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение, основными принципами которого стала привязка стоимости золота к доллару в соотношении 35 за тройскую унцию. Для валют стран-участниц соглашения установлены твердые обменные курсы к доллару. ЦБ этих стран обязались поддерживать стабильный курс нацвалюты к доллару, используя валютные интервенции. При этом были возможны скачкообразные изменения курсов путем девальваций или ревальваций. По Бреттон-Вудсу США гарантировали иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам обмен долларов на золото в соотношении 35 долларов за тройскую унцию. Однако развитие финансовых рынков, кризисы, инфляция делали свое дело. Кроме того, к началу 1970-х годов экономически восстановившиеся после Второй мировой войны Франция и Германия обменяли значительную часть своих долларовых активов на золото, хранившееся в американском Форт-Ноксе, сократив золотой запас США с 22 тысяч до 8 тысяч тонн, напоминает Беляева из "Фридом финанса". В итоге 37-й президент США Ричард Никсон ввел в 1971 году временный запрет на конвертацию доллара в золото по официальному курсу для центральных банков других стран. Затем обменный курс золота к доллару повышался, хотя запрет на обмен не отменялся. В итоге спустя почти 30 лет — в 1973 году — после Ямайской международной конференции начался переход от Бреттон-Вудса с его валютными фиксированными курсами к плавающим курсам. Почему Россия чаще всего воевала именно с Турцией Три года переходного периода страны пробовали различные модели валютной системы, и в 1976 году начала работать и действует по настоящее время Ямайская валютная система. Согласно новым правилам, отменен золотой стандарт — привязка валют к золоту, ЦБ теперь могут продавать и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам. Резервными валютами официально признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, марка ФРГ, французский франк (после 2000 года марка и франк преобразованы в евро). В международной финсистеме установлен режим свободного плавания валют, их курсы устанавливаются на основе рыночного спроса и предложения. Однако мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году с банкротства легендарного Lehman Brothers, поставил вопрос о необходимости смены Ямайской валютной системы. В этом контексте эксперты задумываются и об альтернативе доллару, способной стать глобальной, — она забрезжила как раз в конце первого десятилетия XXI века на фоне появления Blockchain и первой наиболее популярной цифровой валюты Bitcoin. Возможно, как раз Blockchain-технологии смогут дать второе дыхание и новую жизнь идее замены доллара альтернативой, полагает Беляева из "Фридом финанса". То есть вероятно, что новая резервная валюта в будущем будет цифровой, пояснила она. "Сейчас главный тренд — цифровые валюты, на них и может базироваться новая международная финансовая система, которая станет следующей после ныне действующей Ямайской валютной системы, в которой главное место пока остается за долларом", — резюмировал Вайсберг из "Региона". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





109 Источник Похожие новости Чего нам ждать от крепкого рубля Разбомбить и разойтись — плохая политика. Роберт Гейтс предостерегает США Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара Луганск и Донецк отменили полную боевую готовность. Неужели перемирие? Тарасов: невозможно молчать при таком беспределе от членов правления СБР Как «Бацька» коней на переправе поменял Новости партнеров