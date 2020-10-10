Эксперты объяснили, чем опасен для России конфликт в Нагорном Карабахе

Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, который может перекинуться и на Россию. Об этом телеканалу "360" заявила политолог Наталия Елисеева, комментируя встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана и высказывания российского лидера Владимира Путина.

Дело в том, что уже существуют прецеденты, когда на территории России начинались столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор.

"Хотя, казалось бы, при чем здесь Россия. Несмотря на то что война идёт непосредственно на территории Карабаха, она может выливаться вот в такие формы", - поведала эксперт.

Переговоры также нужны и для того, чтобы саму Россию не втянули в военные решения. Москве важно, чтобы регион находился в состоянии покоя, ибо непонятно, к чему приведёт затяжная война.

Политолог Виталий Волчков добавил, что постсоветское пространство остаётся зоной политических и экономических интересов для России.

"Из слов главы России пока не следует, что ситуация должна быть закреплена в том виде, в котором была все эти годы. Он предложил приостановить боевые действия, чтобы не гибло мирное население", - пояснил эксперт.

Как ранее рассказал депутат Национального собрания Армении Эдмон Марукян в интервью РИА ФАН о роли ОДКБ, организация является сдерживающим фактором для Турции, которая поддерживает Баку.

"Членство Армении в ОДКБ никак не сдерживает Азербайджан. Турцию, я думаю, сдерживает. И, когда мы говорим об ОДКБ, я имею в виду только Российскую Федерацию", - поведал политик.