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Эксперты объяснили, чем опасен для России конфликт в Нагорном Карабахе

10 октября 2020, 00:50  •  61 • Политика
Эксперты объяснили, чем опасен для России конфликт в Нагорном Карабахе. Речь идёт о возможных стычках диаспор и дестабилизации обстановки в регионе, который важен для Москвы.
Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, который может перекинуться и на Россию. Об этом телеканалу "360" заявила политолог Наталия Елисеева, комментируя встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана и высказывания российского лидера Владимира Путина.
Дело в том, что уже существуют прецеденты, когда на территории России начинались столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор.
"Хотя, казалось бы, при чем здесь Россия. Несмотря на то что война идёт непосредственно на территории Карабаха, она может выливаться вот в такие формы", - поведала эксперт.
Переговоры также нужны и для того, чтобы саму Россию не втянули в военные решения. Москве важно, чтобы регион находился в состоянии покоя, ибо непонятно, к чему приведёт затяжная война.
Политолог Виталий Волчков добавил, что постсоветское пространство остаётся зоной политических и экономических интересов для России.
"Из слов главы России пока не следует, что ситуация должна быть закреплена в том виде, в котором была все эти годы. Он предложил приостановить боевые действия, чтобы не гибло мирное население", - пояснил эксперт.
Как ранее рассказал депутат Национального собрания Армении Эдмон Марукян в интервью РИА ФАН о роли ОДКБ, организация является сдерживающим фактором для Турции, которая поддерживает Баку.
"Членство Армении в ОДКБ никак не сдерживает Азербайджан. Турцию, я думаю, сдерживает. И, когда мы говорим об ОДКБ, я имею в виду только Российскую Федерацию", - поведал политик.

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