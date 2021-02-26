Эксперты обсудили перспективы электронного сбора подписей и многодневного голосования

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Мнением также поделилась глава ЦИК

Руководительница ЦИК России Элла Памфилова провела встречу с политэкспертами. На повестке было обсуждение перспектив организации цифрового сбора подписей на сентябрьских выборах в Госдуму, а также возможность утверждения в России многодневного голосования.



Как отметила Памфилова, данные вопросы необходимо решить до объявления выборов. С этой целью она собрала представителей экспертного сообщества.

По мнению руководительницы ЦИК, текущий год пройдет в условиях сложной эпидемиологической обстановки. В такой ситуации многодневное голосование поможет минимизировать риски распространения COVID-19. Что касается электронных подписей – основное преимущество данной схемы заключается в том, что всегда принимаются 100% подписей.

Эксперт Владимир Шаповалов отметил, что многодневное голосование было поддержано жителями России. Возможность отдать свой голос в течение нескольких дней позволяет всем желающим выполнить гражданский долг. Введение электронного сбора подписей также представляется специалисту позитивным решением. Цифровизация большинства сфер жизни человека сейчас является мировым трендом.

Глава Ассоциации НОМ Александр Брод, в свою очередь, напомнил, что проведенный ВЦИОМ опрос показал: 74% избирателей поддерживают введение многодневного голосования. Электронный сбор подписей эксперт также приветствует, так как при введении данной процедуры удастся избежать фальсификаций.

Член Общественной палаты Максим Григорьев тоже положительно высказался об обеих инициативах. Обсуждаемые нововведения идут в тренде мирового развития и соответствуют требованиям комфорта жителей России.