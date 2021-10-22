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Эксперты обсудили новый состав Госдумы

22 октября 2021, 01:35  •  87 • Политика
Ведущие российские эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социального исследования (ЭИСИ) обсудили 21 октября новый состав депутатов Госдумы.
На взгляд директора Института новейших государств Алексея Мартынова, прохождение партии «Новые люди» в Государственную Думу дает основания говорить о легитимности выборной кампании.
Кроме того, эксперт отметил, что новый думский созыв гораздо профессиональнее прежнего. В большинстве своем обладателями депутатских мандатов стали бывшие федеральные министры, сенаторы, победители конкурса «Лидеры России».
По мнению исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, впервые за всю историю выборов депутатов Госдумы избирательная кампания была комплексно охвачена системой наблюдения.
Также важные аспекты в связи с обновленным составом Госдумы отметила и руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
По ее словам, Госдума в целом существенно обновилась: из 450 депутатов 218 будут работать в ней впервые. Более того, к числу еще одной наметившейся в связи с обновлением Госдумы тенденцией, эксперт отнесла отчетность и ответственность.
«Мы видим открытость процесса, и через эту открытость происходит большее вовлечение не только экспертного сообщества, но и всей общественности, которая заинтересована в том, чтобы посмотреть, что происходит там внутри. Поэтому, мне кажется, вот этот лейтмотив отчетности, открытости перед людьми — он останется одним из ключевых в течение работы этой Государственной думы», — резюмировала Кислицына.
12 октября сообщалось, что Госдума нового созыва создала 32 комитета и три комиссии. Теперь в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в Госдуме VII созыва, состоявшей из 26 комитетов. Увеличение произошло за счет разукрупнения ряда комитетов. По словам главы временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Александра Жукова, структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму, набрав по итогам обработки 100% протоколов 49,82% голосов.
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