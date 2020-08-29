Эксперты об отставке премьера Японии: Отношения с Россией не улучшатся из-за войск США

Отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ внесет коррективы в споры Токио с Москвой по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом Ura.ru заявил глава Центра японских исследований доктор исторических наук Валерий Кистанов.

По мнению эксперта, теперь ситуация окажется в более подвешенном состоянии, а на первый план выйдет вопрос преемника. Но принципиальных изменений в отношении двух стран не будет - только корректировки в риторике.

Изначально Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин пытались найти точки взаимодействия, но со временем отношения охладились, ибо Токио отказывается признавать итоги Второй войны, что противоречит позиции Москвы.

"Позиция Японии: Южные Курилы - это японские острова, которые Россия должна вернуть. Абэ и Путин должны были 9 мая обсудить этот вопрос, но встреча не состоялась из-за коронавируса", - объяснил эксперт.

Как добавил депутат Государственной Думы Александр Шерин, с уходом Абэ двусторонние переговоры вряд ли сдвинутся с мёртвой точки. Дело в том, что ни один глава Японии не может гибко относиться к вопросу до тех пор, пока на территории страны находятся американские войска.

"Американцы всегда будут использовать своё влияние на различные страны, чтобы создавать дискомфортные условия для Российской Федерации", - цитирует слова политика РИА ФАН.