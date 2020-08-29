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Эксперты об отставке премьера Японии: Отношения с Россией не улучшатся из-за войск США
29 августа 2020, 01:25 • 33 • Политика
Эксперты прокомментировали отставку премьера Японии Синдзо Абэ. Они уверены, что отношения с Россией не улучшатся до тех пор, пока в Японии находятся войска США.
Отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ внесет коррективы в споры Токио с Москвой по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом Ura.ru заявил глава Центра японских исследований доктор исторических наук Валерий Кистанов.
По мнению эксперта, теперь ситуация окажется в более подвешенном состоянии, а на первый план выйдет вопрос преемника. Но принципиальных изменений в отношении двух стран не будет - только корректировки в риторике.
Изначально Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин пытались найти точки взаимодействия, но со временем отношения охладились, ибо Токио отказывается признавать итоги Второй войны, что противоречит позиции Москвы.
"Позиция Японии: Южные Курилы - это японские острова, которые Россия должна вернуть. Абэ и Путин должны были 9 мая обсудить этот вопрос, но встреча не состоялась из-за коронавируса", - объяснил эксперт.
Как добавил депутат Государственной Думы Александр Шерин, с уходом Абэ двусторонние переговоры вряд ли сдвинутся с мёртвой точки. Дело в том, что ни один глава Японии не может гибко относиться к вопросу до тех пор, пока на территории страны находятся американские войска.
"Американцы всегда будут использовать своё влияние на различные страны, чтобы создавать дискомфортные условия для Российской Федерации", - цитирует слова политика РИА ФАН.
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