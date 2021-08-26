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Эксперты об эвакуации иностранцев из Кабула: Талибы* "договороспособные, но непредсказуемые"

26 августа 2021, 05:50  •  84 • Политика
Эксперты прокомментировали процесс эвакуации иностранцев из Кабула. Они отметили, что талибов* можно назвать "договороспособными, но непредсказуемыми".
Боевики "Талибана" с 1 сентября запретят вывоз иностранцев с территории Афганистана. Ситуацию в интервью телеканала "360" прокомментировал директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов.
Минобороны России планирует вывезти из Афганистана более 500 человек, среди которых будут граждане России, Украины, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Тарасов отметил, что сроки эвакуации могут продлить "дней на 10", если удастся достичь договоренностей с талибами*.
"Думаю, что это вполне реально. Из-за этого "Талибан"* не станет идти на серьезную военную конфронтацию с американцами", - указал он.
Как добавил директор по развитию Фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов, боевикам "Талибана"* невыгоден конфликт с международным сообществом. Обозначенные сроки направлены на ускорение вывоза иностранцев. При этом Москва решила эвакуировать не только граждан России, но и украинцев, которых бросил на произвол судьбы Киев.
Проблемой может стать то, что действия талибов* довольно непредсказуемые. Группировка поделена на несколько крыльев, среди которых есть и радикальные. Неизвестно, кто одержит верх в борьбе за власть.
Схожей позиции придерживается председатель 16-го Объединенного совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана Дмитрий Попов. Представители группировки "договороспособны", но ситуация в стране может принять непредсказуемый оборот.
"Когда они победили, как они считают, самого главного врага, у них может начаться внутри какая-то своя борьба, которая может привести к определенным непредсказуемым результатам", - рассказал он в интервью polit.info.
Как ранее заявил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, решение США о выводе войск из Афганистана может быть тактической хитростью в войне с Россией.
Американцы долгое время проводили спецоперации своими силами, но такой подход в итоге признали малоэффективным и очень затратным. Теперь они хотят решать экономические и внешнеполитические вопросы чужими руками.
Не исключено, что с Афганистана конфликт перекинется на соседние страны. И Москве придётся реагировать на происходящее, передает РИА ФАН.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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