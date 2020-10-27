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Эксперты о статусе Курильских островов: "Мы никогда не обещали японцам"

27 октября 2020, 10:00  •  14 • Политика
Эксперты прокомментировали высказывания нового премьера Японии, которые посвящены статусу Курильских островов. "Мы никогда не обещали японцам", - отметил сенатор Владимир Джабаров.
Япония не сможет вернуть себе Курильские острова, которые остаются территорией России. Об этом пишет телеканал "360".
Ранее новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал поставить точку в вопросе о принадлежности архипелага, заключив мирный договор. Но сенатор Владимир Джабаров напомнил о позиции Москвы: подписать договор, после чего приступить к обсуждению остальных вопросов.
При этом в обновленной Конституции чётко прописано, что Россия не может отторгать часть своей территории в пользу другого государства.
"Мы никогда не обещали японцам, что решением этих вопросов будет передача наших территорий", - поведал он.
А эксперт Российского института стратегических исследований Юлия Крячкина предположила, что новый японский премьер пытается очертить свою позицию по Курильским островам. Однако он будет продолжать дело предшественника Синдзо Абэ, сохраняя осторожность.
"Он обязан был как-то очертить свою позицию по данному направлению, поэтому о прорыве говорить преждевременно", - добавила она.
Как ранее заявил депутат Государственной думы Александр Шерин, с уходом Синдзо Абэ двусторонние переговоры вряд ли сдвинутся с мёртвой точки. Дело в том, что ни один глава Японии не может гибко относиться к вопросу до тех пор, пока на территории страны находятся американские войска.
"Американцы всегда будут использовать своё влияние на различные страны, чтобы создавать дискомфортные условия для Российской Федерации", - цитирует слова политика РИА ФАН.

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