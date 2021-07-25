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Эксперты о сделке между США и Германией: "Меморандум без реального веса"

25 июля 2021, 06:25  •  56 • Политика
Эксперты отреагировали на сделку между США и Германии по "Северному потоку - 2", назвав его "меморандумом, не имеющим реального веса".
Германия остается ключевым союзником США, поэтому американцы не могут повлиять на достройку газопровода "Северный поток - 2". Об этом телеканалу "360" заявил политолог Владимир Брутер.
На этой неделе США и Германия сделали совместное заявление, посвящённое будущему "Северного потока - 2". Согласно опубликованному документу, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году.
Кроме того, Киеву выделят деньги на диверсификацию энергоресурсов, а России пригрозили санкциями, если та начнёт оказывать давление на другие страны.
Брутер считает заявление не соглашением, а меморандумом, который не имеет "реального веса". От Берлина потребовали ряд условий, которые носят всего лишь вербальный характер.
Как добавил директор Центра европейской информации Николай Топорнин, Штатам важно сохранить добрососедские отношения с главным партнером по НАТО в Европе.
"С учетом того, что газопровод уже почти достроен, его пуск - это вопрос это месяца или двух, усиливать санкционное давление не стоит, не стоит из-за этого портить отношения с Германией", - указал он.
Как ранее заявил экономист Андрей Лобода, уже в 2022 году Германия превратится в крупнейшую энергетическую державу на территории Западной Европы.
Создаваемый в ФРГ газовый хаб позволит экономике Евросоюза получать сверхприбыли. Но санкционное давление на Россию со стороны Запада сохраняется, что мешает гармоничному развитию отношений.
"Всему есть предел, Москва обязана ещё жёстче дать по рукам и мозгам Западу", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.

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