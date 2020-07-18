Эксперты о конфликте между Арменией и Азербайджаном: Мир принесёт только Россия

Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном. Об этом телеканалу "360" рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Как подчеркнул политолог, Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнеров в сфере военно-технического сотрудничества.

"Россия - единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте... Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет," - пояснил эксперт.

Немного иную точку зрения озвучил в интервью РИА ФАН военный эксперт Александр Запольскис. Он ссылается на историю: Армения и Азербайджан переставали воевать друг с другом только в период нахождения в составе России.

Поэтому помирить их будет проблематично.

"По-хорошему, если рассуждать с точки зрения интересов именно народов, а не элит, то нужно и тех и других взять в состав России. Только так, потому что в истории они переставали резать друг друга только в составе другого государства", - считает Запольскис.

Как передает Ura.ru, на фоне нового конфликта в Нагорном Карабахе сотрудники ФСБ России якобы получили распоряжение усилить контроль за деятельностью национальных диаспор. Меры предосторожности планируется ввести в тех регионах, где есть почва для обострения отношений между диаспорами.

Например, Челябинская область считается благополучным регионом.

"Армянская диаспора контролирует рестораны и строительство дорог. Азербайджанская - торговлю овощами и зеленью. Сферы влияния чётко поделены. Больших конфликтов за последние 20 лет не было", - поведал информированный источник.