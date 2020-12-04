Эксперты о будущем Германии без Меркель: Претензии сохраняются

Ангела Меркель решила не баллотироваться на пост канцлера ФРГ. Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.

Как отметил эксперт, за период правления Меркель отношения между Москвой и Берлином ухудшились. Кроме того, канцлер занимала более проамериканскую позицию, чем её предшественники.

"Многие претензии, которые возникли в Германии, сохранятся", - считает он.

Как добавил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, нормализации диалога всегда мешали Англия и Франция, которые боятся объединения экономически развитой Германии с потенциалом России. И конфликт вокруг "Северного потока - 2" это только доказал.

После ухода Меркель отношения между странами неизбежно изменятся. Однако придётся подождать несколько лет. На это также будет влиять и позиция США.

"Если Джо Байден всё-таки станет президентом, то отношения с Россией ещё больше усложнятся. Давление на Германию в плане следования этим курсом станет лишь сильнее", - считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Как ранее заявил депутат Государственной Думы Игорь Ананских, немецкие политики стали заложниками ситуации вокруг "Северного потока - 2", а их выживаемость напрямую зависит от статуса проекта. За строительство газопровода отвечает не "Газпром" в гордом одиночестве, а международный консорциум, в который входят и европейские компании, зарабатывающие деньги для своих родных государств.

"От этой цены зависит тепло в немецких домах и стоимость товаров. Идя на поводу у американцев и увеличивая эту стоимость, политики понимают, что могут просто не "выжить" при следующем созыве", - отметил парламентарий в интервью РИА ФАН.