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Эксперты о будущем Германии без Меркель: Претензии сохраняются

04 декабря 2020, 01:05  •  75 • Политика
Эксперты рассказали о будущем Германии без Ангелы Меркель. Они считают, что отношения с Россией не улучшатся, ибо взаимные претензии сохранятся.
Ангела Меркель решила не баллотироваться на пост канцлера ФРГ. Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.
Как отметил эксперт, за период правления Меркель отношения между Москвой и Берлином ухудшились. Кроме того, канцлер занимала более проамериканскую позицию, чем её предшественники.
"Многие претензии, которые возникли в Германии, сохранятся", - считает он.
Как добавил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, нормализации диалога всегда мешали Англия и Франция, которые боятся объединения экономически развитой Германии с потенциалом России. И конфликт вокруг "Северного потока - 2" это только доказал.
После ухода Меркель отношения между странами неизбежно изменятся. Однако придётся подождать несколько лет. На это также будет влиять и позиция США.
"Если Джо Байден всё-таки станет президентом, то отношения с Россией ещё больше усложнятся. Давление на Германию в плане следования этим курсом станет лишь сильнее", - считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Как ранее заявил депутат Государственной Думы Игорь Ананских, немецкие политики стали заложниками ситуации вокруг "Северного потока - 2", а их выживаемость напрямую зависит от статуса проекта. За строительство газопровода отвечает не "Газпром" в гордом одиночестве, а международный консорциум, в который входят и европейские компании, зарабатывающие деньги для своих родных государств.
"От этой цены зависит тепло в немецких домах и стоимость товаров. Идя на поводу у американцев и увеличивая эту стоимость, политики понимают, что могут просто не "выжить" при следующем созыве", - отметил парламентарий в интервью РИА ФАН.

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