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Эксперты НОМ посетят семинары по подготовке наблюдателей к выборам-2021

08 февраля 2021, 16:40  •  87 • Политика
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Двухдневные семинары стартовали в регионах России
Участники мероприятий по обучению экспертов и наблюдателей в преддверии выборов в Госдуму получат компетенции, о которых раньше имели только теоретическое представление. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) Алёна Булгакова. Она приняла участие в работе такого семинара в Новосибирске.
Ассоциация НОМ вместе с общественными палатами субъектов РФ организует в регионах мероприятия по подготовке экспертов и наблюдателей к парламентским выборам-2021. Цель обучения – на реальных примерах разобрать, как нужно действовать в случае возникновения провокаций и других проблем на участках для голосования. Федеральные эксперты НОМ отправляются в регионы, где проходят эти семинары для наблюдателей.
"По опыту прошлых кампаний мы понимаем, что качественная работа по обеспечению чистоты и законности выборов выгодна не всем субъектам "общественного контроля". Однако мы ориентируем экспертов и наблюдателей на то, что конечная цель их действий заключается именно в этом",
– подчеркнула Булгакова. Она рассказала, что участники образовательного семинара в Новосибирске в течение двух дней изучали особенности избирательного процесса на примерах из практики, разбирали алгоритмы поведения при возможном нарушении.
Ассоциация НОМ также предоставляет информационно-методические и технологические ресурсы, направленные на предотвращение возможных нарушений на протяжении всей избирательной кампании, в том числе снижение риска распространения фейковой информации в Интернете.
"В условиях готовящихся действий по дискредитации думской кампании, мы "погружаем" корпус преподавателей в реальности избирательного процесса, помогаем посмотреть на него с точки зрения различных ролей через игру "Модельный УИК",
– отметила Булгакова. Компетентность и профессионализм независимых наблюдателей и региональных экспертов повысит доверие граждан к институту выборов, поэтому ассоциация НОМ намерена за это бороться.

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