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Эксперты назвали регионы — лидеры социально-экономического развития

19 апреля 2021, 08:30  •  74 • Политика
Москва заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России в 2020 году. На втором и третьем месте вслед за столицей оказались Тюменская и Ленинградская области. Об этом говорится в интегральном рейтинге социально-экономического развития регионов, составленного Фондом развития гражданского общества по данным Росстата, Росказны, Минфина, ФНС. Исследование имеется в распоряжении «Известий».
Также в первую десятку попали ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.
Во второй десятке оказались: Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область.
Замыкают рейтинг регионов-лидеров: Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.
При этом по уровню зарплаты по итогам года на первом месте оказалась Магаданская область. Вслед за ней Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По уровню стоимости жизни лидером стала Магаданская область. После нее в рейтинге расположились ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
По тебе судят: названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

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