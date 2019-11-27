Эксперты назвали причины признания российского статуса Крыма со стороны Apple

Политизировать признание американской компании Apple российского статуса Крыма не стоит, но это важный шаг.

Такое мнение КП-Крым высказал политический эксперт Владислав Ганжара.

Ранее корпорация внесла правки в географические названия субъекта Крым и города федерального значения Севастополь в своих продуктах. Теперь в приложении «Карты» при выборе любого города полуострова видна надпись «Ялта, Крым, Россия» или «Симферополь, Крым, Россия».

- Компания Apple не является государственной инстанцией США, потому, конечно, политизировать факт признания Крыма не стоит. Но при этом мы понимаем, что это один из главных мировых игроков на рынке коммерческих услуг, потому новость о верном обозначении полуострова можно считать нашей победой, - уверен Ганжара.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла прогнозирует, что признание американской корпорацией российского статуса Крыма вызовет бурную реакцию у тех, кто пользуется техникой этого бренда, ведь пользователи Apple зачастую не приемлют эту точку зрения.

- Это будет шокирующим фактом, но компания может позволить себе игнорировать реакцию пользователей. Другое дело, почему компания пошла на подобный шаг. Скорее всего, его можно связывать с идущими обсуждениями российского депутатского корпуса по поводу изменений в сети интернет. Компании пришлось бы столкнуться с серьезными проблемами, - отмечает политолог, имея ввиду возможный запрет продажи на территории РФ гаджетов без отечественного программного обеспечения. - В связи с этим, как и положено в бизнесе, начинаются переговоры. А то, что гигант интернет-индустрии признал реальность, это очень мощный и сильный факт, который показывает, что нынешняя, очень странная оттепель между Россией и Западом дает свои плоды.

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