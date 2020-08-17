Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Белорусский лидер будет держаться за власть из последних сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на массовые протесты граждан страны, несогласных с итогами выборов, не намерен объявлять в Республике перевыборы. Выступая сегодня перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей заявил, что подобный сценарий возможен лишь после принятия новой Конституции. Он подчеркнул, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением улицы или "пока его не убьют".

По мнению экспертов, если все-таки в Белоруссии удастся "свергнуть" Лукашенко, процесс перевыборов все равно займет не один месяц. А в переходный период, в случае невозможности бацьки выполнять свои обязанности, руководить страной будет премьер-министр Роман Головченко, который считается лояльным действующему лидеру нации. Такую оценку происходящему дал белорусский политаналитик Александр Класковский в комментарии "Московскому комсомольцу".

При этом он считает, что Александр Григорьевич будет держаться за власть "до последнего".

"Если народ добьется новых выборов, то они будут уже при другой власти. Лукашенко либо сгорит в этой борьбе, либо покинет страну", – сказал эксперт.

Так же он предсказал, что нынешней элите Республики после смены власти придется очень туго, т.к. народ уже требует "трибунала" для всех, кто допустил возможную фальсификацию на выборах и насилие против протестующих. Может так случиться, добавил Класковский, чиновники и правоохранители отвернутся от президента "в надежде на амнистию" и оказание помощи в решении проблемы двоевластия.

Он не исключил участия в новых выборах Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых не допустили к процессу нынешней президентской гонки. И, конечно, повторно выставит свою кандидатуру домохозяйка Светлана Тихановская.

Похожий сценарий описал и политолог Андрей Суздальцев, заявивший, что сейчас уже нечего пересчитывать, поскольку все бюллетени сожжены. По его словам, скорее всего, протесты утихнут, но белорусы ничего не забудут, а нынешние митинги могут уступить место саботажу. Но если Лукашенко свергнут, то за пост президента развернется нешуточная политическая борьба, а лидером нации может стать и Цепкало, и Бабарико, и Тихановская. Кроме того, появиться могут и новые лица, утверждает Суздальцев.

Он подчеркнул, что Россия упустила время, для поиска и подготовки пророссийского кандидата. Впрочем, даже с победой прозападных сил не исключено, что Минск потом снова развернется в сторону Москвы. Суздальцев обратил внимание на тот факт, что в ходе протестов белорусы не используют флаги стран Европы и не кричат лозунги против России.

Напомним, ранее сегодня сбежавшая за границу Тихановская обнародовала очередное видеообращение, в котором сообщила о готовности стать лидером Белоруссии для того, чтобы внутренняя обстановка успокоилась.