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Эксперты МВФ приступили к работе в Киеве
20 февраля 2020, 13:39 • 33 • Украина
Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве, сообщает УНИАН со ссылкой на украинское представительство МВФ.
Reuters
«Эксперты МВФ начали работу в Киеве», — указано в тексте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой украинскую экономику.
13 февраля пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что организация продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования.
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