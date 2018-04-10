Эксперты «Комсомолки»: Новое правительство России будет переходным, чтобы в следующем появился преемник Путина

Менее чем через месяц состоится инаугурация Президента России, после которой будет сформировано новое правительство. Старый состав Кабинета министров, согласно Конституции, подаст в отставку. О том, кто может занять кресла в новом правительстве, в эфире Радио «Комсомольская правда» поспорили известные политологи: доктор исторических наук, профессор МГИМО Валерий Соловей и доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

КАЖДЫЙ КТО НЕ ПЕРВЫЙ…

- Подводя итогов выборов президента, Путин сказал, что это - кредит на обновление. Насколько это обновление коснется правительства?

Кричевский:

- Если говорить о лично моих ожиданиях, то скорее всего, премьер у нас поменяется. А вот экономический блок, наверное, останется на своем месте - и министр финансов, и министр экономики.

- И кто, по-вашему, наиболее вероятен на месте премьера?

- Президент у нас отличается неординарными кадровыми решениями, которые впоследствии оказываются весьма и весьма эффективными. Фигура премьера может быть неожиданной, насколько я себе это сегодня вижу.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соловей:

- А я склонен полагать, что у Медведева - хорошие шансы сохранить пост премьера. Но его окружение, то есть вице-премьеры и министры, может значительно измениться. Есть и второй вариант, что премьером все же будет назначен другой человек. Чаще всего называют фамилию помощника президента по экономике Белоусова. Он считается хорошим технократом, не имеющим политических амбиций. Но одновременно будет введен пост зама главы Администрации президента по экономике, который уравновесит премьера.

Самое главное – все это в руках, а, вернее, в голове Путина. Когда Путин принимает решение об обновлении кабинета, он думает, как сохранить баланс сил между ключевыми группировками – условно говоря, энергетической и оборонно-промышленной.

- Исходя из активности в последнее время господина Кудрина, напрашивается вопрос - в случае ухода Медведева, возможно ли возвращение на его место Алексея Леонидовича?

Соловей:

- Это маловероятно. Люди в самом окружении Кудрина говорили мне, что его потолок – это помощник президента по экономике, в случае повышения Белоусова. Вся последняя активность Алексея Леонидовича носит характер пиара, чтобы показать наличие у него плана реформ. Он пытается заявить: я нужен, ни у кого больше нет идей. Что, мягко говоря, преувеличение. В правительстве говорят: знаете, у нас этих проектов реформ в подвалах Белого дома - не меньше дюжины, можно достать любой, сдуть пыль и начать делать.

Кричевский:

- Да это просто невероятно! Потому что господин Кудрин непопулярен в обществе. Он говорит мантрами, которые мы слышали последние 25 лет.

Оба эксперта не верят в назначение Алексея Кудрина на пост премьера.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ

- А министры, которые подчиняются напрямую президенту — главы МИДа, Минобороны, МВД? Вот недавно в прессе прошел слух про Лаврова: «я устал, я ухожу». Вброс недоброжелателей?

Соловей:

- Давайте отделим факты от предположений. Человек, находящийся на госслужбе, устал он или не устал, если этого требует страна - он будет выполнять свои обязанности. Путин более чем удовлетворен тем, как работает Лавров. Поэтому все слухи о его уходе - серьезные преувеличения. Насколько я знаю, Лавров остается.

Кричевский:

- Вполне вероятно, в новом Кабмине останутся прежние и министр иностранных дел, и министр обороны.

Что касается министра внутренних дел, то Колокольцев может как остаться, так и уйти на равнозначную позицию. Поскольку за время, пока он находился на министерском посту, ничем негативным не отметился. Наоборот - есть масса позитивных моментов в работе полиции, которые всеми отмечаются. Да, говорить, что полиция работает так, как хотелось бы, еще рано, но претензий к ней немного. Впрочем, у нас к силовым структурам претензий, вообще, очень мало. Возьмем ФСБ, Министерство обороны - все они работают весьма эффективно.

КОМУ СВЕТИТ ПРИСТАВКА «ВИЦЕ»

- А вице-премьерский состав. Здесь чего ждать?

Соловей:

- Как о высоковероятном, говорят об уходе или перемещении вице-премьеров Дворковича, Рогозина и Шувалова. И о возможном повышении до вице-премьеров главы Минэкономики Орешкина и главы Минпромторга Мантурова. И тут даже в случае если Медведев останется на своем посту, среда вокруг него значительно изменится.

Кричевский:

- Мне видится повышение Мантурова до «вице». И новая фигура на посту социального вице-премьера. Кто это будет – тайна и, скорее всего, это станет некоем откровением.

Путину пообещали новый рекордный урожай Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова может ждать повышение до поста вице-премьера.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Кто же им может стать?

Кричевский:

- Я слышал разные фамилии. Ясно, что, скорее всего, будет женщина и, скорее всего, человек, не обладающий нужными компетенциями. Потому что действительно матерых спецов в области соцзащиты в России раз-два и обчелся. Но задача нового социального «вице» будет не в том, чтобы срочно сесть за университетскую парту, а в привлечении кадров, которые бы не дергались от постоянного вброса безумных предложений того же Кудрина.

- Почему прочат уход Рогозину? Ему так подпортили карму коррупционные истории космодрома «Восточный»?

Соловей:

- Это и невозможность закончить строительство космодрома в намеченные сроки, несмотря на обещания Дмитрия Олеговича (хотя за язык его никто не тянул). И его избыточная склонность к публичности. Ему это на вид поставили, он перестал быть на слуху. Соблюдает, как сказали бы раньше, партийную скромность и дисциплину. Поможет это ему или нет, скоро увидим.

Кричевский:

- Если и будет перемещение Рогозина, то горизонтальное - на сопоставимую должность в оборонке. Я бы не стал говорить, что вина Рогозина в коррупционных скандалах при строительстве космодрома очевидна. Там «отличились» все. И первые оргвыводы уже сделаны, например, расформирован легендарный Спецстрой.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Но я бы не стал так переживать за судьбы уходящих из правительства. Давайте вспомним Дворковича. Несколько лет назад он имел массу шансов уйти управлять одной из госмонополий. Его не отпустили. Почему? Он был нужен в правительстве. Прошло два года и все поменялось кардинально. Сегодня Дворковича подозревают в связях с одиозными братьями Магомедовыми. И, вполне вероятно, мы его в новом правительстве не увидим. По крайней мере, говорят, что после мая 2018-го его фамилии в списках правительственных делегаций уже не значится.

- И во главе крупной монополии мы его тоже уже не увидим?

НИКОГО НЕ ЗАГОНЯТ В УГОЛ

Кричевский:

- Может, и не увидим. Но с другой стороны, у нашего президента есть одно хорошее качество, на мой взгляд. Он никогда никого не загоняет в угол.

- А куда свои стопы направит Медведев, если не будет руководить правительством?

Кричевский:

- Медведева отправлять на заслуженный отдых, когда ему до него еще очень далеко, никому не интересно. Он обладает огромными компетенциями, авторитетом во властной элите. Это человек, который может принести достаточно пользы. Есть обоснованное суждение, что Дмитрий Анатольевич может возглавить Верховный Суд. И мне это видится крайне важным назначением. Перед Медведевым, если сбудутся мои пророчества, будет стоять очень серьезная задача – постараться учредить в России эффективную и справедливую правовую систему. Сделать так, чтобы судья, право были выше системы госуправления. Сегодня у нас, к сожалению, все наоборот.

- Есть еще фигуры, которые стали уже нарицательными – вице-премьер Виталий Мутко, например.

Соловей:

- Полагаю, до проведения Чемпионата мира по футболу говорить об этом не приходится. Думаю - решения будут приниматься после Чемпионата. Возможно, по его даже не спортивным, а организационным итогам - как все это прошло.

Зачем Тулееву восстание из отставников Политолог, доктор исторических наук, профессор МГИМО Валерий Соловей. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

КОМАНДА НА 2-3 ГОДА

- В новом составе правительства мы сможем увидеть будущего преемника Путина?

Соловей:

- Вы правы, такой человек должен появиться в правительстве. Причем, морально-психологически общество уже немного устало от военных и чекистов — такое впечатление, что их стало слишком много. И если преемником все же будет человек из этой когорты, он должен будет пройти испытание гражданской службой. Но, думаю, не в этом составе Кабмина. Популярна точка зрения, что новое правительство будет переходным, на 2-3 года. А уже после во главе Кабмина действительно появится фигура преемника. По слухам, Путин попросил ряд министров поработать именно 2-3 года, сказав: «Потом сможете уйти на покой». И никто не посмеет проявить нелояльность: я не согласен, я уйду сейчас. Сегодняшняя международная ситуация Кремлем воспринимается почти как предвоенная, что накладывает свой отпечаток.

Кричевский:

- Срок президентства - 6 лет и обозначать преемника заранее, когда непонятно, что нас ждет буквально через месяц-два, по меньшей мере, наивно. Путин, безусловно, этого делать не будет. Мне представляется, тот Кабинет министров, который мы увидим через месяц, будет на первую половину срока президента. Но я бы не стал называть его техническим. Важно видеть, насколько соответствуют кандидатуры масштабам нужных реформ.

РЕФОРМЫ - ДЕЛО ОБЩЕЕ

- А каких реформ ждать от нового правительства?

Соловей:

- Пока единственное, что мы можем с высокой вероятностью прогнозировать, это даже не повышение пенсионного возраста (вряд ли Путин хочет этого – слишком непопулярный шаг), а то, что называют налоговым маневром, налоговой настройкой.

Кричевский:

- Задачи стоят по повышению роста экономики, при том, что те, кто останутся, и те, кто придут, не имеют представления - как это в современных условиях делать. Это основная проблема нашей власти. Слава тебе господи, у нас начали работать социальные лифты для людей. Пусть со скрипом, пусть во многом с имитацией, но – тем не менее – это маленький шажок вперед. Но у нас напрочь отсутствуют социальные лифты для идей.

Мы не можем разобраться с тем, что наворотили в предыдущие годы. Мы не можем понять, что повышение пенсионного возраста это даже не финансовый вопрос, а медико-социальный - насколько выросла трудоспособность населения. Если она выросла на три года, значит, надо повышать пенсионный возраст на три года. Если она выросла на семь лет, значит, на семь. В 1983 году администрация Рейгана решила повысить пенсионный возраст на 2 года. Знаете через сколько лет? Через 17. И не для всех, а только для молодежи, которая в 80-х лишь начинала трудиться. Чтобы они заранее знали — сколько им предстоит работать.

Генпрокуратура: Дело Скрипаля раскрутили по сценарию с Литвиненко Состав нового правительства будет объявлен менее чем через месяц, сразу после инаугурации президента.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы меня извините, но в России сегодня уже после 40-45 лет компании неохотно берут человека на квалифицированную работу. И тогда повышение пенсионного возраста приведет к массовой безработице среди тех, кому «за сорок».

Кричевский:

- Это с одной стороны. А с другой — еще и закупорка тех самых социальных лифтов для молодежи.

ПОДОХОДНЫЙ – ПРОГРЕССИВНЫЙ?

- Хорошо, а что касается подоходного налога. Будет ли введена прогрессивная шкала?

Соловей:

- Не исключено, это обсуждается. Но, скорее всего, под видом прогрессивной шкалы будет подано следующее. Для небольшой группы лиц с крайне низкими доходами налог будет уменьшен, скажем, до 10%, а для подавляющего большинства увеличен до 15%, и, возможно, для группы сверхбогатых – еще чуть увеличен, может, до 20%. Но в целом налоговое бремя вырастет прежде всего для основной группы налогоплательщиков.

Кричевский:

- Для того, чтобы наша страна наконец-то не поплелась, а понеслась вперед, надо восстановить социальную справедливость. И прогрессивный подходный налог – это только малая часть того, что включает это большое понятие. Нужно создать равные условия получения образования, здравоохранения, самореализации для всех граждан страны. Не только для тех, у кого есть деньги. Боюсь, если бы сегодня родился в Архангельской глубинке Михайло Ломоносов, он бы не стал великим ученым, он бы наверняка спился.

Соловей:

- Я бы не стал ждать сразу же резких движений от нового правительства. Да, была подготовлена реформа госуправления, но не очень понятно, когда она будет запущена. Явно не в мае. Поскольку цикл российской политики и бюрократической жизни таков, что раньше поздней осени реформу запустить не удастся.

- Лето – время отпусков и расслабленности?

Соловей:

- Смотрите, в начале мая инаугурация Путина. Потом формируется Кабинет, новые министра входят в курс дела. А 15 июня – уже Чемпионат мира по футболу, который длится месяц. После него - останется догуливать лето. В сентябре – очень важные выборы - мэра Москвы и губернатора Московской области. Потом октябрь. Хорошее время начать реформу? Да вроде бы. Но в ноябре - промежуточные выборы в Конгресс США. И во внутренней полемике в Америке Россия будет занимать важное место. Давайте понаблюдаем, подождем результатов? И вот так мы до конца года, скорее всего, и доживем. Поскольку дела будут идти, валютные поступления обеспечены, а большинство российских чиновников убеждены, что лучшее – враг хорошего, с реформами никто торопиться не будет.