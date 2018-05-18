Эксперты: Кобылкин за время губернаторства дал старт важнейшим проектам в Арктике

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ТАСС, 18 мая. Экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, назначенный министром природных ресурсов и экологии РФ, Дмитрий Кобылкин за 8 лет губернаторства дал старт таким важнейшим проектам для российской Арктики как строительство завода "Ямал СПГ" и создание Северного широтного хода. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кобылкин назначен главой министерства природных ресурсов и экологии.

"Крупнейшим проектам в Арктике, очень сложным, важным для всей страны, мировой экономики под руководством нашего губернатора был дан старт. Есть уже их осязаемые черты, сроки реализации, это целая серия проектов", - сказал ТАСС член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, за последние шесть лет ВРП Ямала продемонстрировал рост в 2,5 раза. По оценке экспертов, таких показателей удалось добиться, в том числе за счет старта загрузки первого танкера-газовоза на заводе "Ямал СПГ" в начале декабря 2017 года. По команде главы государства Владимира Путина топливо начало поступать в резервуары судна "Кристоф де Маржери".

По данным экспертов, "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") станет первым заводом "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.

При Кобылкине также был дан старт еще одному важному проекту в Арктике - закладка капсулы в честь начала строительства ключевого элемента проекта железнодорожного Северного широтного хода - мостового перехода через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Кобылкин отмечал, что ямальцы долго ждали этого момента и региональные власти многое сделали для того, чтобы приблизить строительство новой арктической магистрали и стратегического объекта - моста через Обь. По оценке экспертов, "грандиозный переход в составе новой магистрали откроет для многих регионов и миллионов россиян окно в Азию и Европу".

Необходимость создания Северного широтного хода определена поручениями президента РФ Владимира Путина и предусмотрена рядом документов стратегического планирования правительства РФ (Транспортная стратегия РФ, Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ, Стратегия социально-экономического развития УрФО и др.). Проект включен в региональные программы. По проекту получены заключения Минтранса России и Минэкономразвития России о его стратегической значимости.

Также Кобылкин дал мощный толчок экологической программе в регионе. По данным правительства ЯНАО, производственный мусор скопился в округе, в том числе на островах после первой волны интенсивного освоения арктического региона, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба. В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которую начали в 2012 году.

За четыре года очистили более 52 га земли, собрали около 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли около 150 волонтеров из 18 регионов РФ, экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля. Остров Вилькицкого, который попал в экологическую программу Ямала, расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина - около 9 км, длина - около 18 км. Его назвали в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913 годы).

Также Кобылкину при тесном взаимодействии с Минздравом РФ, Центральным военным округом успешно удалось побороть вспышку сибирской язвы, которая произошла в регионе летом 2016 года из-за аномальной жары в тундре. Благодаря оперативным действиям не удалось допустить распространения опасной инфекции за пределы безлюдной тундры. При Кобылкине в Новом Уренгое началась модернизация аэропорта без участия окружного бюджета, только за счет вложений инвестора - компании "Уренгойаэроинвест", входящей в холдинг "Аэропорты регионов".

Также Кобылкину удалось решить проблемный для региона вопрос - передачу в собственность автодороги Сургут- Салехард, на строительство и ремонт которой у региональных властей не было средств. Эта дорога, по данным пресс-службы правительства региона, состоит из шести участков строительства, проезд транспортных средств по участку планируется обеспечить к 2020 году. В настоящее время в эксплуатацию введено 155 км автодороги, из них 90 км - в асфальтобетонном покрытии (10 км в 2015 году), 64 км - в переходном типе покрытия из щебня (20 км в 2015 году). На автодороге запланировано устройство пяти оленьих переходов и рекультивация двух гектаров земель.

С вводом в эксплуатацию новых километров дороги сокращается протяженность автозимника, который частично проходит по автодороге. По данным пресс-службы "Уралуправтодора", в федеральную собственность с учетом достройки и реконструкции войдут участки региональных дорог в Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком округах общей протяженностью 1199 км. Из них в ЯНАО - 884 км и 315 км дорог, проходящих через территорию ХМАО.

Также Кобылкин предложил пересмотреть нормы по строительству из-за таяния вечной мерзлоты. Ссылаясь на данные ученых, он ранее сообщил журналистам, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) мерзлота оттаяла на 40 см. По словам Кобылкина, эти процессы влияют на изменение нормативов по строительству, и их необходимо пересмотреть.

При Кобылкине ямальская инициатива об установлении опекунства и усыновлении детей семьями коренных малочисленных народов Севера (КМНС) была принята на федеральном уровне и теперь служит интересам кочевников всей страны. По инициативе региона жены оленеводов - чумработницы, теперь имеют особый статус и достойный уровень оплаты своего труда.

"Компетентность, профессионализм - это его (Кобылкина) основные качества, не говоря уже о доброжелательности, коммуникабельности, отзывчивости. По-моему, он очень мощно раскрутил строительство, инфраструктуру на территории, уделял много внимания не только промышленности и экономике, но в равной степени и вопросом экологии, а также вопросам сохранения среды обитания коренных народов. Он старался в своей работе сохранять тот баланс, который сформировался до его прихода - смог объединить всех в одну команду и направить на конструктивную работу", - рассказал ТАСС Сергей Харючи, занимавший должность председателя Законодательного собрания ЯНАО с 2009 по 2015 годы.

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