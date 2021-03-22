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Эксперты: Классическая дипломатия вымирает из-за США

22 марта 2021, 05:50  •  127 • Политика
Классическая дипломатия вымирает из-за вызывающих действий политиков США, считают эксперты.
В современном мире не осталось дипломатического этикета. Об этом сайту 360tv.ru заявил политолог Фёдор Лукьянов, комментируя провокационные высказывания президента США Джо Байдена в адрес России.
По словам эксперта, этике соблюдается сейчас только на низовом уровне, тогда как высокопоставленные дипломаты о нем забыли. Теперь власти работают на публику и избирателей, а внешняя политика больше не скрыта от глаз народа. Особенно это актуально для США, где классическая дипломатия вымирает.
Как допивали экс-дипломат Виктор Мизин, даже в годы холодной войны диалог между Вашингтоном и Москвой был организован более цивильно и уважительно, в приоритете был профессионализм.
"Если была критика в адрес страны, то всегда подчеркивалось, что критика шла в отношении всего режима, а не конкретных лиц", - указал он.
Ранее депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко заявил, что у Джо Байдена наблюдаются проблемы со здоровьем. В частности, речь идёт о расстроенной психике и нарушениях мыслительных процессов.
"То, что он говорил, как он формулировал свои ответы, свидетельствует о том, что сегодня это проблема медицинского характера - проявление угасающего ума", - заявил Онищенко в интервью РИА ФАН.

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