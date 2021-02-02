Флаг США. Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Европейцы прошли спецподготовку под контролем Госдепа

Военные специалисты из США устроили мастер-класс для коллег из Эстонии. Американцы показали своим европейским друзьям, как действовать в условиях атаки ядами группы "Новичок".



Отмечается, что эксперты Госдепа объяснили актуальность таких учений тем, что Россия якобы уже не раз предпринимала попытки расквитаться с неприятелями с помощью оружия массового поражения.

Тут же припомнили мутную историю с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем и не менее странное "отравление" оппозиционера Алексея Навального.

На фоне "страшной опасности" со стороны России западные державы должны быть готовы к химической атаке, передает замечание таллиннских журналистов РИА "Новости".

К слову, недавно стали известны любопытные подробности деятельности Навального. По данным ФСБ, один из его сподвижников просил денег у английской разведки на осуществление госпереворота в нашей стране.