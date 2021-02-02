|
Эксперты из США научили эстонцев бороться с "Новичком"
02 февраля 2021, 16:45 • 50 • Политика
Европейцы прошли спецподготовку под контролем Госдепа
Военные специалисты из США устроили мастер-класс для коллег из Эстонии. Американцы показали своим европейским друзьям, как действовать в условиях атаки ядами группы "Новичок".
Отмечается, что эксперты Госдепа объяснили актуальность таких учений тем, что Россия якобы уже не раз предпринимала попытки расквитаться с неприятелями с помощью оружия массового поражения.
Тут же припомнили мутную историю с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем и не менее странное "отравление" оппозиционера Алексея Навального.
На фоне "страшной опасности" со стороны России западные державы должны быть готовы к химической атаке, передает замечание таллиннских журналистов РИА "Новости".
К слову, недавно стали известны любопытные подробности деятельности Навального. По данным ФСБ, один из его сподвижников просил денег у английской разведки на осуществление госпереворота в нашей стране.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 января 2021, 05:30
|
01 февраля 2021, 15:05
|
29 января 2021, 00:00
|
30 января 2021, 16:20
|
31 января 2021, 18:55
|
27 января 2021, 02:10
|
28 января 2021, 18:30