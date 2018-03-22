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Эксперты: Если Порошенко посадит Савченко в тюрьму, то придаст ей ореол мученика

22 марта 2018, 19:39  •  106 • В России

Сегодня, 22 марта, в Киева лишили неприкосновенности депутата Верховной рады Надежду Савченко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в подготовке теракта против высшего руководства страны и государственного переворота. Вот как прокомментировали ситуацию с задержанием национального героя Украины эксперты в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- Такие действия можно прокомментировать как расправу со своими политическими оппонентами со стороны Петра Порошенко. Но для него ситуация не очень удобная. Если он подержит Савченко немного в СИЗО и выпустит, то она получит статус мученика и при этом будет обладать личной свободой. Это предполагает ведение если не политической, то медийной деятельности. Но если Порошенко посадит Савченко в тюрьму, то придаст ей еще больший ореол мученика. И в случае каких-либо изменений в политике в Киеве она опять таки может оказаться на свободе - и составить Порошенко конкуренцию. Пока что видно, что президент незалежной поставил себе цель лишить ее имиджа героини Украины, максимально обвинить в том, что наиболее чувствительно для силовиков, для праворадикалов. И как-то нивелировать ее политическую активность. Может быть, итогом давления станет договоренность, чтобы Савченко не выступала против Порошенко.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета:

С учетом особенностей украинской политической системы варианты будущего госпожи Савченко совершенно различны. Принцип из грязи в князи и обратно — он выражен ярко. С ней может произойти что угодно: и стать героем нации, и сгинуть в безвестности за решеткой. Гипертрофированно развитый канал активности в публичной сфере дает возможность ей в очень короткий срок завоевать популярность электората и сделать хорошую карьеру. Потому она опасна для всех политических групп на Украине, которые видят в ней реального конкурента.

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