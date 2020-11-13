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Эксперты: Эрдоган помнит о победах Суворова над османами, а Еревану нужен "армянский Путин"
13 ноября 2020, 11:00 • 118 • Политика
Как считают эксперты, руководство Турции помнит о победах Александра Суворова над османами. А для преодоления политического кризиса Еревану нужен свой "армянский Путин".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всё ещё помнит подвиги Александра Суворова и ту роль, которую Россия сыграла в развале Османской империи. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Александр Шерин.
Комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, парламентарий напомнил, что Анкара всё ещё является членом НАТО, а сам альянс действует против Москвы.
"Основная задача Эрдогана - восстановить влияние бывшей Османской империи, которой сейчас он видит Турцию. Пока его кто-то не остановит, он будет расширять своё влияние", - пояснил Шерин.
Он не исключает, что турки предпримут новые попытки дестабилизации обстановки в других регионах, включая даже Украину. События в Сирии и Азербайджане это только доказывают. И депутат опасается, что повторяется ситуация, когда Советский Союз избегал конфликтов с гитлеровской Германией.
"Это придаёт каждому шагу Эрдогана уверенности в том, что он лидер самой мощной страны в данном регионе и что Россия будет с ним считаться", - добавил депутат.
Как добавил военный эксперт Игорь Коротченко, для армян потеря Нагорного Карабаха стала национальной трагедией. И целью для народного гнева стал премьер Армении Никол Пашинян.
Сейчас политики подняли вопрос о досрочных выборах, слышны призывы и отказаться от соглашения о прекращении огня, которое было заключено при посредничестве с Россией. По мнению Коротченко, сейчас стране нужен "армянский Путин", которым может якобы стать один из лидеров оппозиции Артур Ванецян.
"Это моя экспертная оценка, а выбор будут делать граждане Армении", - добавил эксперт в интервью изданию "ПолитЭксперт".
Как считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, конфликт в Нагорном Карабахе давно стал не территориальным спором, а войной за дом, которым не торгуют. И народ не примет решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отдать Азербайджану часть территорий.
Поэтому ситуацией воспользуются оппоненты премьера. Дело в том, что армянская политическая элита и так была настроена против Пашиняна, но его поддерживали простые люди. Теперь всё изменилось.
"Даже если сейчас убрать Пашиняна и продолжить войну, то это будет отказ от договорённостей. Армения не готова продолжать боевые действия в военном плане. Через какое-то время будут более жёсткие договорённости после больших потерь", - озвучил Журавлёв прогноз в интервью телеканалу "360".
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