Эксперты ЭИСИ отметили высокую конкуренцию на выборах в Госдуму

Специалисты Экспертного института социальных исследований в четверг, 15 июля, обсудили перспективы российской партийной системы. Об этом сообщили в пресс-службе института.

На площадке МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол «Выдвижение. Итоги для партийной системы». В ходе мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, спикеры рассмотрели стратегии политического поведения партий, а также обсудили тему того, как сложившаяся после подачи документов в Центризбирком и регистрации политсил система воздействует на конкуренцию за голоса.

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О том, чем отличаются современные электоральные кампании от тех, которые наблюдались на выборах в 1990-х годах, рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По его словам, в политической системе тех лет избиратели отдавали голоса за бренд и конкретную личность, а не партийную силу. При этом специалист отметил общую разрозненность электоральной системы в те годы.

Он указал, что действующий на тот момент президент России Борис Ельцин пытался «размыть» электорат при помощи большого количества партий на выборах. Однако, по мнению эксперта, результаты выборов оказались обратными. Так, участие большого количества партий в выборах не гарантирует рассредоточения конкуренции, убежден Данилин.

Накануне ЦИК приняла списки от 15 партий из 34, имеющих регистрацию в Минюсте. Но сокращение числа претендентов вовсе не означает уменьшения конкуренции.

Данилин отметил, что современные партии борются в том числе за симпатии нишевого избирателя. Конкуренция обеспечивается за счет открытости и честности избирательного процесса.

«За место второй партии — однозначно. За место главной оппозиционной — однозначно. За место пятой партии, которая, возможно, тоже пройдет в Госдуму, идет громадная конкуренция. Это нам дает понять, что вопрос не в том, сколько партий участвует», — подчеркнул Данилин.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. Отмечается, что от партий участие в выборах примут более 4 тыс. кандидатов, не считая примерно 200 самовыдвиженцев.

Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.