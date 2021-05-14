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Эксперты ЭИСИ обсудили новую идеологию избирательной системы в России

14 мая 2021, 03:35  •  54 • Политика
Специалисты Экспертного института социальных исследований во время круглого стола обсудили перспективы совершенствования системы выборов, применения инновационных избирательных практик и полученные результаты от их внедрения.
Во время обсуждений, прошедших в Москве 13 мая, выступил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, который представил доклад о переходе к новой философии избирательной российской системы.
«Выборы носят дуалистический характер. С одной стороны, это акт гражданского волеизъявления. Гражданский долг, если хотите. С другой стороны, это процедура. И если рассматривать выборы как процедуру, то это государственная услуга», — сказал он.
По словам эксперта, система выборов в целом стала «более дружелюбна» к избирателям. Так, например, все принципы новой идеологии избирательной системы сводятся к тому, что выборы в России становятся не просто процедурой, а прозрачной, открытой и доступной каждому услугой. Люди заметили и позитивно оценили все эти нововведения, о чем свидетельствуют объективные данные социологических исследований.
В свою очередь, член ЦИК России Антон Лопатин рассказал о проходящей на территории страны «общероссийской тренировке» — полномасштабном тестировании электронной системы, куда уже записалось более 2 млн человек.
ЦИК отмечает, что большинство участников «общероссийской тренировки» довольны новой формой голосования и хотели бы опробовать ее уже на практике, вне тренировки. Имеющаяся критика проекта связана в первую очередь с тем, что не все смогли принять участие в «общероссийской тренировке». Замечания позволят усовершенствовать то, что еще не доработано.
Практически все субъекты изъявили желание принять участие в конкурсе, по результатам которого ЦИК определит, какая форма голосования будет применяться в конкретном регионе — электронная или очная. При этом эксперты обратили внимание на важность подготовки наблюдателей. Дистанционно электронное голосование влечет за собой специальные требования, в первую очередь к наблюдательному корпусу. Поэтому ЦИК активно взаимодействует с общественными организациями и Общественной палатой Российской Федерации.
19 сентября в России состоится единый день голосования. Тогда же пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. В июне президент России Владимир Путин обсудит с Советом безопасности РФ вопросы обеспечения безопасности на предстоящих выборах.
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