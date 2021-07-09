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Эксперты дали оценку стратегиям выдвижения кандидатов партиями

09 июля 2021, 02:35  •  66 • Политика
Партии используют различные стратегии в подборе кандидатов федеральной части списка на выборах в Госдуму. Одни вносят минимум имен безусловных лидеров. К таким выводам 8 июля пришли эксперты-политологи во время круглого стола на тему «Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода», который прошел на двух площадках: агентства «РИА Новости» и форума молодых политологов «Дигория». Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что партия «Единая Россия» обновила список кандидатов в Госдуму почти на 50%. ЛДПР и КПРФ, как отметил Данилин, пролоббировали увеличение партийных списков: расширили его до 15 человек, чтобы иметь возможность включить больше «ресурсных кандидатов» из партийных менеджеров и спонсоров партии.
Эксперт отметил, что главная интрига выборов — какие партии займут второе, третье и четвертое место.
Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов назвал партийный список «Единой России» осознанным и очень интересным. По мнению Куртова, он отвечает главным социальным запросам: на защиту, науку и образование во власти.
Участник форума «Дигория» политолог Илья Гераскин выразил мнение, что государство делает ставку на молодежь. Так, «Единая Россия», как и ЛДПР, прилагает усилия для продвижения молодых кандидатов.
«Единая Россия» прилагает массу усилий, чтобы через политстартап, через праймериз продвигать молодых и достойных кандидатов», — подчеркнул Гераскин, слова которого приводит Экспертный институт социальных исследований.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил высокую степень конкурентности грядущих выборов. Также он заявил об усилении внутрипартийной борьбы, так как в списки оппозиционных партий в ряде случаев не вошли ресурсные кандидаты: в этом смысле день голосования — только начало конкуренции, а не конец.
17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
21 июня президент Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
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