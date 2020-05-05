Эксперты бьют тревогу: Нас ждёт засуха и полчища саранчи

Автор:

Самитова Аля

Вот и Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, сообщил о том, что Россию ждёт год, который "с вероятностью 99% войдёт в пятёрку самых жарких лет". При этом свой прогноз он связывает с глобальным потеплением и с "устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере". Впрочем, добавил он, возможно, серьёзных температурных рекордов нынешнее лето и не покажет, однако жарким оно будет совершенно точно.

Пожары, потопы и нашествие саранчи

Более пессимистично звучат прогнозы западных климатологов. Планета продолжает нагреваться, а это грозит не только засухой и неурожаем, но и пожарами с потопами, а также небывалым нашествием саранчи.

Конечно, из-за пандемии почти сбылась мечта Греты Тунберг: во многих странах снизилась промышленная деятельность, самолёты скучают на аэродромах, заметно поубавилось на дорогах машин. Однако быстро остудить Мировой океан всё это, конечно, не помогло, да и CO2 из атмосферы никуда не испарился. Поэтому уже сейчас в странах Европы и Америки бьют тревогу: наступает засуха.

"Результаты потепления вроде повышенного уровня моря будут ощущаться веками. Пандемия лишь ограничила наши возможности смягчать последствия изменения климата", - цитирует BBC слова профессора Даниэла Шмидта из Бристольского университета.

Нельзя сказать, что такое происходит впервые. Но именно сейчас, на фоне пандемии, бороться с напастью становится всё сложнее: на это не хватает ни рабочих рук, ни финансовых ресурсов. И причина тому искусственная кома, в которую впали и бизнес, и фермеры, и транспорт, и торговля. Так что, сопротивляться природным катаклизмам у стран, и без того измученных COVID-19, сил почти не осталось.

В экстремальной жаре виноват Мировой океан

Лето прошлого года выдалось для многих стран не просто невероятно тёплым – оно уже стало самым жарким за всю историю наблюдений. В этом же году значительно выше климатической нормы были температуры уже в марте.

Повышение температуры Мирового океана грозит мощнейшими ураганами. Фото: Elena11 / Shutterstock.com

Связано это с тем, что Мировой океан оказался почти на целый градус теплее, чем обычно. И это грозит мощнейшими ураганами и ливнями, от которых больше всего обычно страдают Соединённые Штаты. Хотя сезон таких природных катаклизмов, нередко провоцирующих наводнения, наступает там обычно в июне, но уже в конце минувшей недели над южными штатами пронеслись разрушительные торнадо.

Дожди, конечно, будут, но из-за того, что Мировой океан перегрет, прольются они, по большей части, именно над водной поверхностью, а в это же время на континентах лето прогнозируется очень засушливым. Да и в последние 40 дней в Европе не было вообще никаких осадков.

Серьёзная засуха становится реальной угрозой

Из-за отсутствия дождей, к примеру, в Румынии и на Украине до критической отметки упали уровни в водохранилищах, а во Франции засохли не менее половины земель сельхозназначения. Есть из-за чего бить тревогу, ведь речь идёт о будущем урожае.

Засуха становится реальной угрозой в Европе. Фото: Robert Michael / Globallookpress

Сухо и в Германии, но пока власти страны не считают ситуацию критической, зато напомнили о страшных пожарах лета 2019 года. И это тоже является серьёзной угрозой: в огне исчезают не только леса, гибнут люди и животные.

Неблагоприятные климатические прогнозы заставили Россию и Казахстан – основных экспортёров пшеницы – задуматься о сокращении продаж.

Засуха угрожает и многим американским штатам, и странам Южной Америки. Конечно, можно было бы говорить о том, что выйти из ситуации помогут прошлогодние запасы – урожай-то был почти рекордным. Но как эти запасы доставить потребителям, особенно зарубежным: нет ни логистических возможностей, ни рабочих рук. Таковы последствия пандемии коронавирусной инфекции.

А в это же время в некоторых странах уже начинает гнить на полях урожай текущего года: в Латинской Америке невозможно доставить на кофейные плантации сборщиков, а в Испании некому собрать клубнику.

Продовольственный кризис обернется голодом

Несколько десятков бедных стран на фоне ситуации с пандемией, когда более богатым соседям приходится нести невероятные расходы, могут оказаться на грани гуманитарной катастрофы, грозящей настоящим голодом. И в ООН уже предупреждают: ситуация может пойти даже по самом трагическому сценарию, который не видели в мире со времён Второй мировой войны. В отсутствие помощи люди будут умирать от голода сотнями тысяч.

"Призрак голода как никогда реален и опасен. При худшем варианте развития событий голод угрожает трём десяткам стран", – предупреждает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Полчища саранчи

Казалось бы, и уже то, что предрекают эксперты, довольно пугающе. Но разгулом пандемии, засухой и возможным голодом всё не ограничится: теплая и дождливая зима оказалась подходящим моментом для размножения саранчи в Восточной Африке. Ещё в январе текущего года здесь началась миграция этих прожорливых насекомых, а в результате только в Кении без еды оказались около миллиона жителей. Один из местных епископов даже назвал происходящее "библейской чумой".

После Кении саранча накинулась на вызревающий урожай в Эфиопии, Сомали, Южном Судане, Уганде, Танзании и даже в Иране. А между тем опустошительные рои двигаются на Ближний Восток и в Китай. И если не будут предприняты все возможные меры борьбы с полчищами насекомых, их численность может увеличиться в 20 раз.

Прогнозы экспертов в последнее время всё больше напоминают сценарии фильмов ужасов. Но такими "страшилками" человечество пугают не впервые. Так что, как бы ни были печальны прогнозы, справиться с ними всё равно человечество сможет, хотя, возможно, ценой более серьёзных усилий, чем прежде.