Эксперты: Аномальные холода в Европе мешают санкциям против "Северного потока - 2"

Как считают эксперты, аномальные холода в Европе мешают американским санкциям, направленным против "Северного потока - 2".

США решили не распространять на немецкие компании санкции, которые направлены против газопровода "Северный поток - 2". Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Газопровод мешает планам американцев по захвату европейского рынка газа за счёт дорогостоящего СПГ. Однако аномальные холода, которые ударили по странам Европы, напоминают, что поставщики сжиженного голубого топлива не смогут организовать бесперебойные поставки в дома и на предприятия. Этого нельзя сказать про трубопроводный газ.

Вашингтон также пытается заставить Москвы платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.

"Есть ещё частично и человеческий фактор: ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - поведала эксперт.

Что касается решения не распространять санкции на Германию, то новый президент США Джо Байден не хочет начинать работу с новой ссоры с союзниками по НАТО.

По мнению заместителя руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, весна 2021 года может оказаться такой же холодной, как и зима. Это уже вызвало проблемы в Европе.

Так, компания "Газпром" отчиталась о том, что из европейских ПХГ уже выкачали около 55,5 миллиарда кубометров газа, что превышает темпы прошлой зимы. Дефицит же приведёт к росту цен на газ.

"Европе нужно укреплять энергетические отношения с РФ, а не усложнять. Если бы "Северный поток - 2" был реализован, как предполагалось, в 2020 году и сегодня работал, то проблем с газом у европейцев не было бы", - поведал эксперт в интервью ИА "Экономика сегодня".

Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода приведёт к снижению цен на голубое топливо на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы.

"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью телеканалу "360".