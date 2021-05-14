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Экспертов ЕС упрекнули за "близорукость" к паспортам украинцев

14 мая 2021, 18:15  •  130 • В мире
Политический эксперт Родион Мирошник отметил в своём телеграм-канале, что в Незалежной около полутора миллиона человек имеют двойное гражданство, а также тысячи людей живут с паспортами Польши, Румынии и Венгрии.
В Европе намерены усилить меры противодействия обладателям паспортов России. В частности, указывает политэксперт Родион Мирошник, европейцы намерены усиливать меры "по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса".
Примечательно, что ЕС не обращает внимания на то, что, помимо обладателей паспортов России, в Незалежной есть граждане с паспортами Польши, Румынии, Венгрии.
"Для сведения экспертов ЕС, разрабатывающих методы борьбы с российской паспортизацией, на Украине где-то 1,5 млн человек имеют двойное гражданство. Больше всего в раздаче своих документов преуспевают Польша, выдавшая около 300 тысяч своих паспортов украинцам, Венгрия - более 200 тысяч, Румыния - более 200 тысяч", - поясняет он.
Кроме того, добавил Мирошник, украинцы, не отказываясь от гражданства Украины, активно получают израильские, кипрские, итальянские и другие паспорта.
"Сама же Украина уже много лет активно раздаёт паспорта жителям Приднестровья. По последним данным, число их счастливых обладателей уже перевалило за 150 тысяч. Так что же скажет ЕСовское чиновничество по этому поводу или сделает вид, что не заметило, и такой проблемы нет? Это же совсем другое гражданство..." - резюмировал он.

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