Экспертам предложили самим убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования

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Провести аудит сможет любой желающий

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе до 27 сентября провести аудит результатов онлайн-голосования и доложить, совпадают ли итоги с протоколами. Об этом сообщил глава штаба Алексей Венедиктов на заседании 22 сентября.

Как подчеркнул Венедиктов, это не юридическая процедура пересчета голосов, а именно проверка с целью убедиться в правильности подсчетов.

"Это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно",

– пояснил Венедиктов на заседании штаба.

В состав технической рабочей группы, которой поручено перепроверить результаты, войдут IT-специалисты, участвовавшие в обсуждении и разработке системы онлайн-голосования. Однако провести самостоятельный аудит результатов ДЭГ сможет любой желающий.

Как рассказал глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, все транзакции лежат в обзервере. Они зашифрованы. Но там же есть файл с ключами шифрования и расшифрования.

"Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может <…> расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит",

– приводит АГН "Москва" слова Костырко. Он обратил внимание, что отдельно будет выложен файл с блокчейном и голосами, полученными с использованием функции "отложенное решение".

Кроме того, для наглядности специалисты подготовили график, где поминутно расписан весь ход голосования и подсчета голосов. Это поможет понять, как проходила процедура ДЭГ и как прирастали голоса за ту или иную партию.

Выборы в России проходили 17-19 сентября. Москвичи имели возможность голосовать на традиционных избирательных участках или через систему дистанционного электронного голосования. При голосовании онлайн можно были использовать функцию "отложенное решение" – при подсчете учитывался только последний вариант. Эти бюллетени потребовали особого внимания при подведении итогов выборов.