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Эксперт: «зелёные» дети строят новую Украину из фекалий по лекалам пособников фашизма

26 января 2021, 17:55  •  226 • Украина

Украинское государственное строительство больше всего напоминает художественную лепку из коричневой неароматной субстанции. Такое мнение высказал в своём блоге редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило.

«Понял, что мне напоминает наше «державотворення»: ребенка, которому мама долго не разрешала лепить машинку из дерьма. Но дите выросло, избавилось от родительской опеки, и теперь наверстывает упущенное. Идея «а давайте слепим что-то из го*на» в 3 года выглядит вполне привлекательно, но в устах 23-летнего бугая вызывает оторопь у всех, кто давно перерос период дерьмостроения. Национальное государство с армией, одним языком и верой, наверное, выглядело достойной целью в 19 веке, и даже местами в начале 20-го. Тогда по разным причинам не срослось, не дали попробовать, бывает. Но в нынешнем веке это уже дикий анахронизм, тормозящий развитие страны и лишающий перспектив всех, кто волей судьбы оказался на этой территории. Но как это объяснить «ребенку» с горящими глазами, я не знаю», - признается журналист.

Его читатели, в частности, Дмитрий Новаковский, объясняет, что все идеи для постсоветских стран, воплощение которых в самых уродливых формах сейчас наблюдаются, были прописаны в США еще в 70-80-е годы в «хельсинских» группах вместе с представителями диаспоры и диссидентами. Отсюда такая гремучая смесь современного и прошлого.

«Еще во времена перестройки их прожекты и читал и с агитаторами встречался, причем тогда еще заметил однотипность программ, скажем, для Латвии и Украины. Именно диаспора внесла эти идиотские вещи, типа культа Бандеры, уничижения памяти Великой Отечественной войны, примитивной украинизации, хотя это, наоборот, тормозит все страны, ориентированные на Запад», - пишет эксперт.

Он также напомнил, что основу украинской диаспоры в Канаде и США составляли «десятки тысяч участников вооруженных формирований при немцах - СС «Галичина», батальонов ОУН-УПА, местных полиций, тех, кто служил в госучреждениях при фашистах, а ещё члены их семей».

«Вот они, в конечном счете, и определили облик нынешней Украины – десоветезированного русофобского государства», - считает Новаковский.

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