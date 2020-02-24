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Эксперт: Зеленскому выгодно, чтобы дело о стрельбе на майдане быстрее оказалось в суде

24 февраля 2020, 20:09  •  133 • В России

В эфире украинского телеканал ZIK бывший командир батальона «Пантера», генерал грузинской армии Тристан Цителашвили заявил, что сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко оказывали на него давление, чтобы он признал историю с грузинскими снайперами на майдане в феврале 2014-го выдумкой Кремля.

Заявления о том, что именно снайперы из маленькой, но гордой закавказской республики принимали непосредственное участие в трагических событиях 18-20 февраля 2014-го в центре украинской столице, ведя в том числе огонь по протестующим антиправительственным силам, господин Цителашвили уже делал и прежде. На этот раз генерал в отставке назвал имена. Якобы некий Звиад Кушиташвили от имени Петра Порошенко предлагал соплеменнику «хорошую, красивую жизнь». Но лишь в том случае, если он заявит, что вся история с грузинскими снайперами в февральском Киеве, стрелявшим во все стороны — выдумка от начала и до конца. И родилась она — ну кто бы сомневался — «конечно же, в Москве».

Тристан Цителашвили

Сам Порошенко обвинял в наличии снайперов в эпицентре трагических событий февраля-2014 экс-президента Украины Виктора Януковича. А бывший генпрокурор незалежной Юрий Луценко заявлял, что никаких закавказских снайперов на майдане не было.

«Небесную сотню» убили грузинские снайперыФото: REUTERS

За комментариями «КП» обратилась к директору Центра восточноевропейских исследований Андрею Окаре.

- Почему грузинский генерал решил завить о давлении на него порошенковского окружения именно сейчас?

- Думаю, речь идет об уровне эффективности информационной политики и ответа на психологическую войну со стороны Порошенко и его администрации —но в прошлом. Вместо того, чтобы эффективно расследовать обстоятельства стрельбы на Майдане и гибели людей — там слишком много сложных обстоятельств, - тут возникают даже не две стороны. Но пока что все концепции, версии — они не выдерживают критики.

- Зачем вообще грузинский офицер заявил о давлении —он чего-то боится?

- Не удивлюсь, если ему какие-то люди давали денег, чтобы он нечто подобное сделал. Доказательная база не может строиться только на подобного рода заявлениях.

- А многих ли на Украине сегодня, в феврале 2020-го волнует, кто именно стрелял в феврале 2014 в центре Киева?

- Такой запрос на правду есть. И он проявляется в самых разных частях политического спектра. И среди «промосковских» политиков, и среди их противоположностей. Отдельный вопрос не только по поводу того, «кто стрелял», но и по поводу того, кто 6 лет «противодействовал расследованию»

Политолог: Реформы на Украине окажутся очень чувствительны для обычных граждан. Но властям это безразлично

Февраль 2014 года, эвакуация жертвы уличных боев в центре Киева.Фото: Александр КОЦ

- Почему дело за 6 лет так и не дошло до суда?

- Есть 14 тысяч томов уголовного дела на сегодня по событиям на Майдане в феврале 2014-го. Речь о расстрелах 18-го и 20-го февраля. И там огромное количество фигурантов и обстоятельств. Огромное количество часов записи свидетелей событий.

- И что, шансов увидеть это дело в суде в 2020-м году нет?

- Скорее всего, нет. Дело грандиозное по количеству материалов. Оно усложняется тем, что ряд не допрошенных по делу людей за пределами Украины. Кто-то получил гражданство других стран. Кто-то в принципе недосягаем для украинского следствия, как Янукович.

- Зеленскому больше нужно или скорее не нужно, чтобы дело оказалось в суде и прозвучал приговор?

- Скорее, ему это нужно. Надо смотреть на перспективу. Односложные версии тут мне кажется мало проходят.

Украинские «бумеранги»: обвиненные в заказных протестах «вирусологи в спортивных костюмах» выступили с ответом

Порошенко обвинял в наличии снайперов в эпицентре трагических событий февраля-2014 экс-президента Украины Виктора Януковича. Фото Николай Лазаренко/ТАСС

- Но если подтвердятся слова грузинского генерала про конкретных снайперов на конкретных точках стрелявших по конкретным целям?

- Это следствие значительно продвинет. Я бы был осторожно оптимистичным. Дело до суда все равно дойдет. Пусть не в этом году. Следствие должно обобщительные выводы сделать из огромного массива информации. Полтора года, по моему, должно хватить на то, чтобы завершить следствие, сформировать обвинение и передать его в суд. Зеленский должен быть заинтересован в том, чтобы суд состоялся.

- Даже если на суде выяснится, что стреляли снайперы по протестующим на майдане не по приказам Януковича?

- Это для Зеленского, конечно, будет менее выигрышная ситуация. Но она для него будет не так критична, как для Порошенко. Которому после такого придется делать себе харакири прилюдно. А Зеленского там в это время как говорится «вообще не стояло»...

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