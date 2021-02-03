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Эксперт: Зеленский, нанеся удар по Медведчуку, пошёл на обострение отношений с РФ и ситуации на Донбассе

03 февраля 2021, 15:40  •  267 • Украина

2 февраля президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о персональных специальных экономических санкциях против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и ряда его компаний, таким образом, начав наступление на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко считает, что введение санкций относительно ближайшего соратника Медведчука — Козака запускает резкое обострение на Украине и в отношениях с Москвой.

«Удар по Медведчуку вызовет обострение отношений с Россией. Следствием будет обострение ситуации по Донбассу», — говорит эксперт на своем Youtube-канале.

В ОПЗЖ решение Зеленского назвали «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».

Юрист Андрей Портнов заявил, что данный указ Зеленского — это диктатура.

Отметим, с ночи 3 февраля на Украине отключены телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «власти таким образом борются с пропагандой и дезинформацией из России».

«И вряд ли это решение вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине»,— заявил он изданию «Фокус».

В настоящее время эфиры опальных СМИ можно смотреть на видеохостинге YouTube.

Согласно указу президента, санкции против Тараса Козака рассчитаны на пять лет.

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