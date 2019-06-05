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Эксперт: Зеленский может целоваться и брататься с Дудой и проклинать нас, но мы все-равно построим «Северный поток»

05 июня 2019, 18:24  •  117 • В России

Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретил в Брюсселе коллегу из Польши Анджея Дуду и так обрадовался, что решил сделать совместное с ним заявление. О том, что одной из важнейших задач в тесном сотрудничестве Киева и Варшавы станет борьба с «Северным потоком-2». Понятно, что все остальные дела мене важны.

Вот что думает по этому поводу известный эксперт по топливной и энергетической безопасности Александр Пасечник.

- Зачем президенты Украины и Польши в Брюсселе сотрясали воздух, если реальных рычагов влиять на «Северный поток» у них нет, в отличие от США и Германии?

- Германия остается адептом «СП-2». Она была и остается нашим союзником в проекте. Все заявления американцев насчет санкций и давления на участников «Северного потока-2» в той же Германии, в основном, комментируют критически. Канцлер Меркель, публично выступая, всегда упоминает где-то в хвосте газовый транзит через Украину - мол, я не против его сохранить. Она и другие участники процесса понимают, что транзит этот станет придаточным. Конечно, на Украине такого развития ситуации не хотят — вот и сыпят заявлениями направо и налево.

- И сколько же газа незалежной достанется после того, как через «СП-2» из России в Германию пойдет 55 миллиардов кубов в год — 15-20 млрд?

- Эти цифры близки к реальности. Таков потолок, который «Газпром» может предоставить для прокачки через ГТС Украины после ввода в декабре 2019 года «Северного потока-2». У Киева, конечно, другой взгляд на проблему. Они ведут речь о транспортировки 40 млрд кубов. И даже 45 млрд.

- У соседей и доходы в разы упадут при резком сокращении транзита?

- Естественно, никаких 3 млрд долларов в год они уже получать не будут. Коммерческий аспект силен. Но они же к этому сами шли. И турецкое, и транс-балтийское направления мы вынуждены были развивать из-за высочайших политических рисков. Все помнят, что творилось в 2008-м и 2009-м годах. Нам необходимы были нити, лишенные политических рисков. Да и потом, украинская газо-транспортная система — древнее сооружение, которое никто не хочет ремонтировать.

- Это дорого и хлопотно?

- Да, и зачем нам рисковать, когда мы получаем новые линии с 30-летним гарантийным рубежом? И там ценообразование иное будет.

- Зачем Зеленский сейчас делает такие заявления — у него еще ни новой Думы нет, ни нового правительства, которые бы он контролировал?

- Это заявление сделано в компании с отъявленный русофобом, польским лидером Дудой. Они используют любую международную площадку чтобы раскритиковать и российские проекты, и российские ресурсы. И нефть наша их не устраивает, и газ тоже - у них в 2022-м, кажется, заканчивается контракт на поставку российского газа. И они уже с американцами, как сообщается, договорились о поставках сжиженного газа. Это такие поиски диверсификационной модели. Коммерческие детали не разглашаются. Но в заявлениях для СМИ говорится о некой выгоде от польско-американских контрактов. Но формула закрыта. Однако 20-30 процентов к сетевому ценнику Газпрома наверняка добавлено — ну и какая тут выгода?

- То есть поляки готовы переплачивать за американский газ как украинцы переплачивают за российский — но из Словакии?

- Ну вот поляки от переговоров с Газпромом пока еще не отказались. У них есть идея построить линию по Балтике из Дании - «Балтик пайп». Но там тоже масса вопросов. И в конечном счете если смотреть по третьему энергопакету, в этой трубе может тоже оказаться российский газ. Точки входа «Газпрома» там тоже могут быть.

- Зеленский упорно продолжает риторику Порошенко по отношению к России?

- От того, что на Украине сменили власть, вектор у них не меняется вообще. Зеленский показывает такими заявлениями, что он точно не дипломат. Видны амбиции, но не виден расчет. Братания с Дудой и выпады против «СП-2» — это демонстрация абсолютного непонимания реальной картины. Ну, хотя бы надо было посмотреть, насколько уже реализовался «Северный поток»? Каковы его перспективы?

- Чтобы понять нереальность его запрета на такой стадии?

- Ну конечно! Наш президент отмечал на встрече с австрийским коллегой, что Россия в этом вопросе будет идти до конца. Партнерское финансирование на 90 процентов прошло. Даже если подрядчики уйдут с прокладки трубы, мы можем привлечь через посредников при необходимости и китайские, и корейские суда. Трубоукладчик поможет просто сменить юрисдикцию. Мы в любом случае «СП-2» построим. И Германия примет наш газ. Они уже реализуют полным ходом сухопутное продолжения газопровода до границе с Чехией. В трубу там, правда, немецкие зеленные залезли….

- А для Польши транзит нашего газа важнее по белорусскому маршруту или по украинскому?

- Для поляков проблем не возникнет, если украинский транзит прекратит работать. Им точки входа не принципиальны — с экономической точки зрения.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

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