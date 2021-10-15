Эксперт: Зеленский может повторить судьбу Саакашвили

Экс-президент Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, считает военный эксперт Владимир Карасёв.

Президент Украины Владимир Зеленский боится украинских неонацистов, которые в случае возвращения из Донбасса могут попытаться забрать у него власть. Такое мнение в интервью РИА ФАН заявил военный эксперт Владимир Карасёв.

По мнению Карасёва, именно поэтому Зеленский до сих пор не выполнил свое предвыборное обещание завершить войну в Донбассе. Как только будут прекращены боевые действия, в Киев вернутся батальоны радикалов.

"Наемники, которые находятся на линии фронта, вернутся в Киев и снесут его власть. Поэтому какие бы переговоры не велись, Зеленский никогда не закончит эту войну", - прогнозирует эксперт.

Сейчас Зеленский наращивает военную активность в зоне регионального конфликта. Но если политик решит пойти войной на ДНР и ЛНР, он рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Большую надежду Киев возлагает на США и НАТО. Аналогичным образом действовал и Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии.

"Михаил Саакашвили в свое время также надеялся, но в итоге ему пришлось жевать галстук, а потом бежать. То же самое, я думаю, ждет и Зеленского", - добавил Карасёв.

В начале октября стало известно, что в Грузии был задержан Михаил Саакашвили, который тайно вернулся в страну. Согласно решению суда, политика заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

Как заявил глава Института политических исследований Сергей Марков, Саакашвили уверен в том, что никто не даст посадить его в тюрьму.

"Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийски настроенные люди. Поэтому посадить Саакашвили лет на 10 никто не позволит", - добавил эксперт в интервью телеканалу "360".