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Эксперт: Зеленский может повторить судьбу Саакашвили

15 октября 2021, 03:55  •  77 • Политика
Экс-президент Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, считает военный эксперт Владимир Карасёв.
Президент Украины Владимир Зеленский боится украинских неонацистов, которые в случае возвращения из Донбасса могут попытаться забрать у него власть. Такое мнение в интервью РИА ФАН заявил военный эксперт Владимир Карасёв.
По мнению Карасёва, именно поэтому Зеленский до сих пор не выполнил свое предвыборное обещание завершить войну в Донбассе. Как только будут прекращены боевые действия, в Киев вернутся батальоны радикалов.
"Наемники, которые находятся на линии фронта, вернутся в Киев и снесут его власть. Поэтому какие бы переговоры не велись, Зеленский никогда не закончит эту войну", - прогнозирует эксперт.
Сейчас Зеленский наращивает военную активность в зоне регионального конфликта. Но если политик решит пойти войной на ДНР и ЛНР, он рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Большую надежду Киев возлагает на США и НАТО. Аналогичным образом действовал и Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии.
"Михаил Саакашвили в свое время также надеялся, но в итоге ему пришлось жевать галстук, а потом бежать. То же самое, я думаю, ждет и Зеленского", - добавил Карасёв.
В начале октября стало известно, что в Грузии был задержан Михаил Саакашвили, который тайно вернулся в страну. Согласно решению суда, политика заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.
Как заявил глава Института политических исследований Сергей Марков, Саакашвили уверен в том, что никто не даст посадить его в тюрьму.
"Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийски настроенные люди. Поэтому посадить Саакашвили лет на 10 никто не позволит", - добавил эксперт в интервью телеканалу "360".

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