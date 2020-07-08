Эксперт: заявлениями о войне с Россией украинцы прикрывают грабеж в стране

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Власти Незалежной продолжают обворовывать государство, поэтому им необходимо на что-то списать коррупцию

Нынешнее руководство Украины распространяет среди населения страшилки о якобы подготовке Москвой "нападения" на страну российских войск, чтобы сформировать в обществе реальное ощущение неизбежности войны. К такому выводу пришел украинский экономист Максим Гольдарб, комментируя последние громкие заявления со стороны ряда отечественных деятелей.

Эксперт назвал "дикарством" перекрытие Киевом Северо-Крымского канала, по которому до лета 2014 г. шла днепровская вода в Крым. По его словам, таким образом постмайданные вожди пытались создать условия для РФ в надежде на то, "а вдруг наедут", т.е. сознательно провоцируя Москву на военные действия.

По его словам, об этом кричат со всех сторон – американские, европейские, украинские аналитики. Более того, теперь об этих предпосылках "на нас скоро нападут!" стали заявлять глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, а ему в унисон командующий военным флотом Незалежной контра-адмирал Алексей Неижпапа.

Последний и вовсе объявил о способности украинских ракет поразить крымские города. Эксперт отметил, что совершенно неясны все эти воинственные речи.

"Зачем? Что хочет этим показать? Для чего раздувается костер войны, кому это нужно? Украине? Я очень сомневаюсь, что Украине нужна война, она и так сегодня еле дышит, наша страна. Тем более, когда основанием для провокации являются точно нецивилизованные методы", – сказал изданию "ПолитНавигатор" Гольдарб.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все инфорпростанство страны заполнено заявлениями о возможности войны с РФ и создается ощущение, что у жителей страны специально формируется убеждение в неизбежности вооруженного конфликта. Однако, самим украинцам это совсем не надо, а нужно тем, "кто грабил Украину и с помощью войны хочет спрятать следы своих преступлений", убежден эксперт.

Политолог считает, что за происходящим стоят люди, которые хотят и дальше разворовывать соборную на фоне боевых действий, чтобы скрыть то, что они наделали и делают.

Накануне военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков, комментируя заявление Неижпапы об усилении украинского флота в Азовском море новейшими американскими катерами Mark VI для противостояния России, высказал мнение, что Украина развалится как государство, как только Киев попытается "обуздать" Москву с помощью штатовских или своих ракет.

