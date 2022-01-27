Эксперт заявил о создании США опасной иллюзии поддержки Украины

Поставки американского вооружения Украине создают опасную иллюзию поддержки США и провоцируют вседозволенность. Такое мнение в беседе с RT выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Вашингтон поставками вооружения подталкивает Киев к провокациям против Москвы.

Как считает Рогулёв, если Украина задумает решить конфликт в Донбассе военным путем, киевские власти могут рассчитывать на поддержку США.

«А ее на самом деле нет. Вот в чем провокационность вот такого рода действий», — подчеркнул он 26 января.

При этом специалист отметил, что, несмотря на опасность таких поставок, их размеры и качество вооружения не оказывают решающего влияния на состояние Вооруженных сил Украины.

Ранее в этот день в ходе выступления в Государственной думе Лавров указал на то, что США подталкивают Киев к совершению прямых провокаций против России. По его словам, США и их союзники в Европе удвоили усилия по сдерживанию России. Об этом свидетельствуют провокационные маневры вблизи границ РФ и поставки Украине летального оружия, убежден министр.

Накануне на Украину прибыла новая партия технической помощи США для украинских военных. В нее вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о планах США отправить на Украину новые грузы с военной помощью.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Также Песков подчеркнул, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.