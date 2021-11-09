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Эксперт заявил о риске вооруженных столкновений на границе Польши и Белоруссии

09 ноября 2021, 15:55  •  137 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Итогом миграционного кризиса могут стать человеческие жертвы
Ситуация на линии соприкосновения Польши и Белоруссии продолжает накаляться. Тлеющий несколько месяцев миграционный кризис сегодня находится в активной фазе. Непосредственно на границе двух республик пребывают до тысячи нелегалов и стоит военная техника. По мнению аналитика Павла Мацукевича, в подобных условиях вооруженные просто неизбежны.
Эксперт также отметил, что инциденты на границе даже могут привести к человеческим жертвам. При этом он подчеркнул, что белорусские власти могут всего за месяц решить эту проблему. Меж тем, по словам аналитика, Евросоюз не намерен вести переговоры с Минском, потому что хочет договориться с государствами, которые направляют "туристов".
Мацукевич не сомневается, что миграционный кризис будет продолжаться до последнего нелегала. Он возложил ответственность за пограничный конфликт на обе стороны. На вопрос корреспондента о риске вооруженных столкновений эксперт ответил положительно, добавив, что они могут привести к жертвам:
"Когда на границе кипят такие страсти, люди в отчаянном положении и на грани срыва, стороны не слышат друг друга и растет плотность военных, то инциденты и жертвы неизбежны".
К слову, аналитик Петр Кузнецов уверен, что в эскалации миграционного кризиса виноват лично президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, по словам эксперта, хочет оказать давление на европейских политиков.
Напомним, ранее Пограничный комитет Белоруссии распространил видео, доказывающее, что Польша подтянула к линии разграничения РБ и ЕС военную технику. В ведомстве также ответили, что нелегалы на данный момент не предпринимают никаких агрессивных действий.

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