Эксперт заявил о "детских болезнях" двигателя США, который готовят на замену русского РД-180

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал в беседе с Nation News заявления представителей американской корпорации United Launch Alliance о планах по замене русского ракетного двигателя РД-180 аналогом американского производства.

Ранее компания ULA получила первый образец нового двигателя BE-4 от предприятия Blue Origin. Ими в Штатах рассчитывают заменить российские РД-180, которые применяются в США для вывода спутников на орбиту.

Тем не менее, как отмечали в Blue Origin, серийное изготовление новых комплектующих деталей пока не налажено. Между тем американское издание The National Interest ранее подчеркивало, что целиком заменить РД-180 не удастся как минимум до 2024 года.

Сивков также считает, что "всё будет далеко не так быстро" и что новому американскому BE-4 придётся преодолеть целый ряд "детских болезней". До тех пор в США будут вынуждены, так или иначе, использовать русский двигатель.