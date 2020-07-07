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Эксперт заявил о "детских болезнях" двигателя США, который готовят на замену русского РД-180

07 июля 2020, 10:00  •  23 • В мире
Военный эксперт Константин Сивков заявил о "детских болезнях" ракетного двигателя США BE-4, который готовят на замену русского РД-180. "Всё будет далеко не так быстро", - подчеркнул он. По его мнению, в США ещё какое-то время будут использовать российский двигатель.
Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал в беседе с Nation News заявления представителей американской корпорации United Launch Alliance о планах по замене русского ракетного двигателя РД-180 аналогом американского производства.
Ранее компания ULA получила первый образец нового двигателя BE-4 от предприятия Blue Origin. Ими в Штатах рассчитывают заменить российские РД-180, которые применяются в США для вывода спутников на орбиту.
Тем не менее, как отмечали в Blue Origin, серийное изготовление новых комплектующих деталей пока не налажено. Между тем американское издание The National Interest ранее подчеркивало, что целиком заменить РД-180 не удастся как минимум до 2024 года.
Сивков также считает, что "всё будет далеко не так быстро" и что новому американскому BE-4 придётся преодолеть целый ряд "детских болезней". До тех пор в США будут вынуждены, так или иначе, использовать русский двигатель.
"Время покажет, что ещё получится и как он будет работать, потому что РД-180 очень надёжный двигатель, который многократно использовали в космической отрасли", - подчеркнул военный эксперт.

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