Эксперт заявил о победе "реального бизнеса": Германия уже не откажется от "Северного потока - 2"

Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил о победе реального бизнеса над декларациями. Он уверен, что Германия уже не откажется от "Северного потока - 2", хотя США и продолжают давить на проект.

Германия ввела в эксплуатацию вторую нитку газопровода Eugal, которая необходима для приёмки газа, поступающего по "Северному потоку -2". Ситуацию в интервью ИА "Экономика сегодня" прокомментировал гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт напомнил, что "Северный поток -2" завершен больше чем на 90%, поэтому проект уже не бросят, несмотря на попытки сорвать планы. Это понимают и в США, которые теперь хотят затянуть работы, дабы "Газпром" понес дополнительные издержки. В результате был подписан в конце 2019 года пятилетний контракт с Украиной.

Россия и страны Европы вложили около10 миллиардов долларов в "Северный поток - 2". Хотя инвестиционная привлекательность проекта снизилась, Евросоюз и Германия не смогут обойтись без трубопровода, так как украинская ГТС постепенно приходит в негодность. Согласно прогнозу Правосудова, в 2021-2022 годах могут заработать две нитки трубопровода, если не обнаружат дефектов.

Что касается Германия, то она остается одним из лидеров по ценам на электричество. Немцам нужны дополнительные источники электроэнергии, ибо солнечные панели и ветряки крайне нестабильны.

Впрочем, ситуация могут изменить грядущие выборы в ФРГ, ибо против трубопровода выступают "Зеленые".

"Одно дело декларации, а другое - реальный бизнес. Проект практически завершен: какие-то заявления по "Северному потоку - 2" еще будут, но до помех проекту в рамках ФРГ дело не дойдет", - добавил эксперт.

Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода приведёт к снижению цен на голубое топливо на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы.

"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью сайту 360tv.ru.

По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, при помощи санкций против трубопровода Вашингтон пытается заставить Москву платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.

"Ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - поведала эксперт в интервью РИА ФАН.