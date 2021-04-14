Эксперт заявил о начале "предвыборной" борьбы с "Северным потоком - 2"

Эксперт Владислав Белов заявил о начале "предвыборной" борьбы с "Северным потоком - 2", которая сейчас разворачивается в Германии. За кампанией стоят экоактивисты.

Экологические иски, направленные на блокировку проекта "Северный поток - 2", являются частью предвыборной кампании в Германии. Об этом ИА "Экономика сегодня" поведал глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Ранее стало известно, что Немецкая организация по защите окружающей среды (DUH) пытается запретить через суд достройку газопровода "Северный поток - 2". В немецких водах финальный этап работ должен стартовать в мае 2021 года.

Как отметил Белов, в ФРГ набирают популярность "Зелёные". Проявлением этого и является иск против "Северного потока - 2".

Экоактивисты пытаются заблокировать и другие проекты. Так, осенью 2020 года они развернули борьбу против поставок СПГ из США. Им не нравится технология добычи, вредящая окружающей среде.

У ФРГ нет пока возможности для прямой закупки американского СПГ, хотя вскоре должны начать функционировать три терминала. Это позволит закупать до 30 миллиардов кубометров сжиженного природного газа, но не факт, что немцы смогут освоить эти объёмы.

Что касается "Северного потока - 2", то в январе 2021 года была отклонена претензия, согласно которой при транспортировке труб якобы пострадают птицы. И чем ближе выборы, тем больше будет подобных исков.

"Перед нами PR-кампании организации, которая оправдывает получаемые взносы и финансирование. Это не первый и не последний иск", - уверен Белов.

Ранее представители Объединённого исследовательского центра (JRC) опубликовали отчёт, в котором утверждается, что атомная энергетика сравнима с возобновляемыми источниками энергии по общему уровню воздействия на окружающую среду. Документ доступен для ознакомления на сайте Еврокомиссии.

Как пояснил в интервью РИА ФАН публицист Анатолий Вассерман, Евросоюз решился на пересмотр своей позиции по вопросу безопасности АЭС, опасаясь прекращения поставок газа из России.

"Ядерная энергетика - чуть ли не единственный остающийся в этом случае вариант обеспечить Евросоюз энергией. Все остальные соображения чисто технические, а не политические", - пояснил Вассерман.

Он не исключает, что в ситуацию может попытаться вмешаться Вашингтон. Евросоюз мечтает стать энергетически независимым, что не нравится американцам, которые хотят влиять на европейский рынок энергоресурсов.

Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода приведёт к снижению цен на голубое топливо на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы.

"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью, которое появилось на сайте 360tv.ru.