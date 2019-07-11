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Эксперт заявил о безусловном авторитете российского Совбеза в мире

11 июля 2019, 10:54  •  98 • Политика
Совет безопасности России во главе с Николаем Патрушевым по праву завоевал авторитет в мире, активно работая над снижением рисков конфронтации, заявил член общественного совета при Минобороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
В преддверии 68-летия Патрушева (11 июля) эксперт отметил его достижения, указав, что даже «геополитические противники России, такие как США и Великобритания, отмечают Патрушева как выдающегося организатора в области обеспечения нацбезопасности».
«Совбез по праву завоевал авторитет. Это подтверждают и многочисленные международные контакты, которые даже в самых сложных ситуациях между Россией и Западом поддерживаются с целью консультаций и принятия мер по снижению рисков взаимной конфронтации», — цитирует Коротченко «РИА Новости».
Эксперт указал, что аппарат российского Совбеза в настоящее время является эффективной структурой, стратегическим штабом государства, который решает задачи, поставленные президентом, и анализирует угрозы для нашей страны.
Николай Патрушев занимает должность секретаря Совбеза РФ с мая 2008 года.
26 июня он провел встречу с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Политики обсудили ситуацию в Сирии и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. При этом Болтон назвал переговоры историческими.

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