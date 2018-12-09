Эксперт заявил, что у Украины нет альтернативы рефинансированию долгов

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что нынешним украинским властям необходимо рефинансирование долгов, альтернатив этому нет.

По словам специалиста, статистика показывает, что никакого экономического развития на Украине не происходило и в ближайшее время не произойдёт.

«Это значит, что рассчитывать на собственные средства либо на источники дополнительных доходов не приходится в объёме, необходимом даже для обслуживания долгов. Так что альтернативы рефинансированию у Украины нет, и жёсткие требования МВФ, связанные с достижением вполне конкретных показателей в области социальных реформ, экономических послаблений для бизнеса, Киеву придётся учитывать», — указал эксперт.

Как отметил Ордов, Украина не может себе позволить вести неспешные переговоры, обсуждая оптимальные условия, так как промедление приведёт к дефолту. Самих кредитов МВФ уже будет недостаточно для того, чтобы дальше обеспечивать социальные программы.

«Это большая проблема, и уже сегодня мы слышим, что не хватает денег для поддержания даже водопровода», — добавил эксперт.

Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал о многомиллиардных выплатах по госдолгу.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН заявил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.