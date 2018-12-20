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Эксперт заявил, что на Украине из представителей УПЦ МП создают образ врага

20 декабря 2018, 15:39  •  76 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о том, что на Украине произошло прямое вмешательство государства в дела церкви.
 
РИА Новости
 

Глава государства отметил, что это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью осуществления дальнейшего разрыва между украинским и русским народами.

В свою очередь, Дудчак пояснил, что тема религии на Украине является продолжением «майдана», войны в Донбассе.

«Продолжаются попытки развития внутреннего противостояния. Они нужны для списания проблем, для того, чтобы недовольство радикалов направить в нужное русло, создаётся образ внутреннего врага из представителей церкви, из сторонников канонического православия. Порошенко это нужно, чтобы направить в нужное русло недовольство населения», — сказал Дудчак.

Ранее Путин констатировал прямое вмешательство Киева в дела церкви.

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