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Эксперт заявил, что на Украине из представителей УПЦ МП создают образ врага
20 декабря 2018, 15:39 • 76 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о том, что на Украине произошло прямое вмешательство государства в дела церкви.
РИА Новости
Глава государства отметил, что это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью осуществления дальнейшего разрыва между украинским и русским народами.
В свою очередь, Дудчак пояснил, что тема религии на Украине является продолжением «майдана», войны в Донбассе.
«Продолжаются попытки развития внутреннего противостояния. Они нужны для списания проблем, для того, чтобы недовольство радикалов направить в нужное русло, создаётся образ внутреннего врага из представителей церкви, из сторонников канонического православия. Порошенко это нужно, чтобы направить в нужное русло недовольство населения», — сказал Дудчак.
Ранее Путин констатировал прямое вмешательство Киева в дела церкви.
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