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Эксперт заподозрил заговор в клане Назарбаева. Есть три сценария: "Возможно, он умер"
10 января 2022, 19:05 • 311 • Политика
Эксперт Геворг Мирзаян заподозрил заговор в клане Нурсултана Назарбаева, который и мог послужить катализатором беспорядков в Казахстане. Он отметил, что экс-президент республики давно не показывался публично. Есть три сценария: "Возможно, он умер".
Ведущий телеканала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" отметил, что на фоне погромов в Казахстане были арестованы несколько представителей силового аппарата.
В частности, экс-глава КНБ республики Карим Масимов. Этот человек в своё время был и премьер-министром страны - ещё при прошлом президенте Нурсултане Назарбаеве.
Кроме того, ещё 5 января этого года Масимов принимал участие в заседании казахстанского Совбеза. Однако вскоре действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев снял его с должности руководителя Комитета национальной безопасности, а затем чиновника и вовсе задержали.
Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в интервью для "Первого русского" поделился тем, на какие мысли навели его эти события.
Вероятно, это свидетельствует о том, что причиной протестов послужил заговор внутри казахстанской системы и что ряд высокопоставленных лиц, прежде всего из клана Назарбаева, выступили в поддержку митингов.
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