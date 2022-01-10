Эксперт заподозрил заговор в клане Назарбаева. Есть три сценария: "Возможно, он умер"

Эксперт Геворг Мирзаян заподозрил заговор в клане Нурсултана Назарбаева, который и мог послужить катализатором беспорядков в Казахстане. Он отметил, что экс-президент республики давно не показывался публично. Есть три сценария: "Возможно, он умер".

Ведущий телеканала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" отметил, что на фоне погромов в Казахстане были арестованы несколько представителей силового аппарата.

В частности, экс-глава КНБ республики Карим Масимов. Этот человек в своё время был и премьер-министром страны - ещё при прошлом президенте Нурсултане Назарбаеве.

Кроме того, ещё 5 января этого года Масимов принимал участие в заседании казахстанского Совбеза. Однако вскоре действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев снял его с должности руководителя Комитета национальной безопасности, а затем чиновника и вовсе задержали.

Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в интервью для "Первого русского" поделился тем, на какие мысли навели его эти события.

Вероятно, это свидетельствует о том, что причиной протестов послужил заговор внутри казахстанской системы и что ряд высокопоставленных лиц, прежде всего из клана Назарбаева, выступили в поддержку митингов.