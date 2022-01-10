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Эксперт заподозрил заговор в клане Назарбаева. Есть три сценария: "Возможно, он умер"

10 января 2022, 19:05  •  311 • Политика
Эксперт Геворг Мирзаян заподозрил заговор в клане Нурсултана Назарбаева, который и мог послужить катализатором беспорядков в Казахстане. Он отметил, что экс-президент республики давно не показывался публично. Есть три сценария: "Возможно, он умер".
Ведущий телеканала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры" отметил, что на фоне погромов в Казахстане были арестованы несколько представителей силового аппарата.
В частности, экс-глава КНБ республики Карим Масимов. Этот человек в своё время был и премьер-министром страны - ещё при прошлом президенте Нурсултане Назарбаеве.
Кроме того, ещё 5 января этого года Масимов принимал участие в заседании казахстанского Совбеза. Однако вскоре действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев снял его с должности руководителя Комитета национальной безопасности, а затем чиновника и вовсе задержали.
Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян в интервью для "Первого русского" поделился тем, на какие мысли навели его эти события.
Вероятно, это свидетельствует о том, что причиной протестов послужил заговор внутри казахстанской системы и что ряд высокопоставленных лиц, прежде всего из клана Назарбаева, выступили в поддержку митингов.
Что для них послужило триггером? Это надо смотреть… Возможно, что-то случилось с Назарбаевым - мы с вами до сих пор его не видим. Это означает одно их трёх. Возможно, он умер, не дай Бог. Либо он тяжело заболел - тогда здоровья ему. И тогда его окружение решило быстро взять себе власть, потому что Токаева не все любят. Либо третий вариант: Назарбаев против Токаева, - подытожил эксперт.

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