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Эксперт заподозрил команду Зеленского в геноциде украинских стариков

15 мая 2021, 03:25  •  59 • В мире
Эксперт Юрий Дудкин заподозрил команду президента Украины Владимира Зеленского в геноциде в отношении украинских стариков. Это якобы направлено на снижение бюджетных трат.
В бюджете Украины почти не осталось средств на выплаты пенсий, поэтому власти страны заинтересованы в сокращении "поголовья" пожилых украинцев. Об этом РИА ФАН заявил политический и военный эксперт Юрий Дудкин.
В прошлом году экс-министр правительства Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что смертность в стране превышает рождаемость, а многие люди уезжают на заработки за границу. Перепись населения не проводилась с 2001 года, но в ООН прогнозируют, что к 2050 году страна может потерять пятую часть населения.
Как добавил Дудкин, ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса, показала, что киевские власти заинтересованы в уменьшении количества пенсионеров. Это позволит снизить траты бюджетных средств на стариков. Он также подозревает, что речь идёт о целенаправленном геноциде пожилых людей.
"Люди брошены на произвол судьбы. Посмотрите на состояние тех же больниц. Становится очевидно, что людей фактически умерщвляют", - заявил он.
Ранее стало известно о попытках президента Украины Владимира Зеленского изменить "нормандский формат" переговоров по Донбассу. Политолог Алексей Мартынов считает, что украинский лидер действуют по заранее написанным для него сценариям на Западе.
"У клоуна, наверное, есть собственное мнение, но оно только дома. Когда он смывает грим и пьёт водку по ночам. Всё остальное время он веселит людей", - добавил Мартынов в интервью, данном сайту 360tv.ru.

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