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Эксперт: Запад пытается вбить клин между Москвой и Минском историей с "наемниками"

30 июля 2020, 09:05  •  48 • Политика
Фото: mil.ru
Иностранцы могли устроить провокацию, чтобы Батька проиграл выборы
История с задержанием 33 россиян, являющимися, по версии белорусов, бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, в Минске, которая случилась накануне, могла быть подстроена Западом. Цель – свергнуть Александра Лукашенко с власти. Такую возможность не исключает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
По его словам, президент Белоруссии всегда опирался на пророссийские настроения в обществе, выигрывая благодаря своей позиции "все, кто против России, против меня" выборы. Поэтому случившееся могут использовать, чтобы поссорить две страны.
"Сейчас ситуация в Белоруссии значительно изменилась",
– заявил Журавлев, добавив, что появилось новое поколение, что затрудняет ситуацию с выборами для Лукашенко. Он подчеркнул, что чем хуже будут отношения между Москвой и Минском, то тем тяжелее будет Батьке удерживать свои позиции.
Политолог подчеркнул, что данная ситуация ударит по отношениям России и Белоруссии, что плохо скажется на предвыборной кампании Лукашенко. И это на руку Западу, отмечает Журавлев.
По его мнению, которое он выразил в комментарии порталу "Экономика сегодня", прозападные оппоненты Лукашенко и их спонсоры воспользуются любой возможностью, ведь они полагают, что у них впервые появился шанс победить. Однако Журавлев считает, что этому не бывать.
Впрочем, Западу также важно то, что будет после выборов. А усиление антироссийской риторики повредит Лукашенко, поэтому на эту ситуацию Минск будет реагировать спокойно, заключил политолог.
Накануне в Белоруссии сообщили, что в Минске задержали "российских наемников", напоминает РИА ФАН. Эксперт в разговоре с "Утро.ру" выдвинул теорию, что эта ситуация направлена на то, чтобы люди голосовали на выборах президента Белоруссии за единственного кандидата.

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